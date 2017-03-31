В Петербурге появилось граффити в память о Виталии Чуркине

На набережной Обводного канала арт-группа «Явь» разместила галерею-граффити, изображающую представителей Советского Союза и России в Организации Объединённых Наций

Работа называется «Стражи мира». Среди изображенных дипломатов, которые представляли страну на международной арене, есть и портрет Виталия Чуркина, который последние 11 лет занимал пост постоянного представителя России в ООН.

Фото: арт-гуппа «Явь»

Свою работу художники посвятили памяти российского дипломата, скончавшегося 40 дней назад в Нью-Йорке за день до своего 65-летнего юбилея.

«Нам хочется, чтобы об этих людях, которые служили ради вашего с нами благополучия и спокойного неба над головой, помнили не только мы, но и все наши соотечественники. Именно с этой целью мы создали галерею «Стражей мира», тех, чья цель — не пустить войну в наш общий дом под названием Земля», — сообщают художники.

«Конечно же ООН не совершенна и не демонстрирует предел здравомыслия в обществе, но данная организация является единственной глобальной цивилизованной площадкой для диалога на сегодняшний день. Это необходимо понимать и ценить, трудиться на данном поприще и работать над ошибками, делая мир лучше», - добавили активисты акт-группы.

Фото: арт-гуппа «Явь»

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», предыдущую свою работу «Явь» презентовала в Международный женский день - на одном из домов появилось изображение женщины в мужском костюме, которая скачет на огненном коне.