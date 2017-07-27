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Новым постпредом России при ООН стал Василий Небензя

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА "Новости"

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В 2013-2017 годах он занимал пост заместителя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Новым постоянным представителем России при ООН и представителем в Совбезе ООН стал Василий Небензя. Он назначен указом Владимира Путина, который опубликован на официальном сайте президента РФ.

В 2013-2017 годах Небензя занимал пост заместителя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Всего на дипломатической службе с 1996 года, владеет английским и испанским языками.

В разное время занимал должности советника, а потом заместителя постоянного представителя России при ООН. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и награжден орденом Дружбы, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

До Василия Небензи пост постпреда России при ООН занимал Виталий Чуркин, который скончался в Нью-Йорке 20 февраля.

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