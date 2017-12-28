Кадыров, Собянин, Захарова: "Медиалогия" назвала самых популярных в СМИ блогеров 2017 года

Компания «Медиалогия» составила рейтинг самых цитируемых российских блогеров в 2017 году. Первое место со значительным отрывом занял глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров часто комментирует события в своем Telegram-канале и Instagram. СМИ использовали его комментарии о видео, на котором мусульманин бьет по лицу буддиста, о захоронении Владимира Ленина и головы наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, которая хранится в петербургской Кунсткамере, а также о решении Николая Баскова и Виктории Лопыревой пожениться в Грозном.

На втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин, комментирующий происшествия в Twitter и во «ВКонтакте». Он сообщал о последствиях урагана в Москве, о строительстве новых домов для расселения пятиэтажек, а также высказывал мнение, что дебаты о переносе столице России – пустая трата времени.

Третью строчку в списке блогеров заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высказывающаяся в Facebook. Она цитировала комментарий министра иностранных дел Сергея Лаврова о смерти полпреда России в ООН Виталия Чуркина, высказывалась о запрете властей США на пользование антивирусом «Лаборатории Касперского», а также комментировала скандал из-за публикации в российских СМИ фото со встречи Лаврова и президента США Дональда Трампа.

Четвертую строчку занял политик Алексей Навальный: после задержания на митинге против коррупции в Москве он призывал в соцсетях «не отбивать» его. Первую пятерку замкнул основатель Telegram Павел Дуров, которому пришлось много комментировать спор с Роскомнадзором о регистрации в реестре распространителей информации. В первую десятку рейтинга также вошли Наталья Поклонская, Сергей Аксенов, Дмитрий Рогозин, Дмитрий Медведев и Алексей Пушков.

Ранее «Медиалогия» составила список самых популярных мемов. Лидером рейтинга оказался «хайп».