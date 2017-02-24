Сегодня, 24 февраля, в Москве прощаются с дипломатом Виталием Чуркиным. Гражданская панихида проходила с 10:30 в Большом траурном зале Центральной клинической больницы при Управлении делами президента РФ.

Проститься с Чуркиным пришли его родные и коллеги, в том числе представители иностранных дипведомств, Госдумы и Совфеда России, а также сотрудники МИД РФ. Возле гроба стоят солдаты роты почетного караула, пишут «Известия».

«Виталий Иванович, кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он был еще и народным дипломатом… В официальной истории, конечно, Виталий Чуркин останется великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики нашего государства», - цитирует РИА «Новости» главу МИД России Сергея Лаврова.

Министр также заявил, что память о российском дипломате будет увековечена. «Мы должны сделать все, чтобы увековечить память нашего товарища. Уже есть предложения, в том числе от общественности и зарубежных государств», - отметил Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на гражданской панихиде, что считает Виталия Чуркина своим учителем. Она отметила, что дипломат был неординарной личностью, принципиальным человеком.

Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

«Принципиальный во всем. Сложный. Слово «простота» к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность. Реакция не только у нас в стране, а реакция во всем мире это доказала. Когда в голос плакали, я не утрирую, те люди, которые были его жесточайшими оппонентами. Потому что он был звездой, личностью и профессионалом», - цитирует Лайф Захарову.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, сказал, что Виталий Чуркин всегда отличался глубоким владением деталей в самых сложных вопросах.

«Он также добавлял свои уникальные личные качества: выдержку, самообладание, умение держать удар. Но самое главное - готовность принимать на себя лично ответственность за те позиции, которые он занимал», - цитирует Косачева «Известия».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко добавила, что Чуркин «умер на боевом посту из-за того постоянного напряжения, которое ему приходилось испытывать, отстаивая интересы России». Она назвала кончину Чуркина «огромной потерей не только для тех, кто знал его лично и работал с ним, но также и для его оппонентов, которые всегда относились к нему с глубоким уважением».

«Все признавали талант Виталия Ивановича как дипломата, незаурядного переговорщика, умного, тонкого собеседника», - отметила Матвиенко. По словам спикера СФ, деятельность Виталия Чуркина пришлась на сложный период современной истории. «Патриот России, блестящий дипломат, он в самые непростые моменты находился на переднем крае международной политики, на одном из самых важных ее направлений», - резюмировала Матвиенко.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он ушел из жизни за день до своего 65-летия. По информации источников издания New York Post, дипломат с сердечным приступом был помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался. Точную причину и обстоятельства смерти Виталия Чуркина назовут лишь через несколько недель. Чуркин посмертно награжден орденом Мужества.

Депутат крымского парламента Валерий Аксенов выступил с предложением назвать одну из улиц Симферополя именем Чуркина. «Виталий Чуркин был для крымчан настоящим товарищем, который защищал крымский полуостров от внешнего давления. Мы благодарны ему за это, поэтому я предложил депутатам Государственного совета, и они меня поддержали, назвать одну из улиц Симферополя в честь Виталия Чуркина», - цитирует РИА «Новости» Аксенова.

Виталия Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, похороны должны были начаться сегодня в 13 часов, однако к 14 часам в зале до сих пор продолжается церемония, так как слишком много желающих проститься с дипломатом. Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после кончины Чуркина стал его первый заместитель Петр Ильичев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постпредство России при ООН.

Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Геннадий Зюганов. Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Вдова Ирина Чуркина. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вдова Ирина Чуркина, его дочь Анастасия Чуркина и сын Максим Чуркин. Фото: Артем Коротаев / ТАСС