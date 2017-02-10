ФАС аннулировала конкурс на строительство жилья для Верховного суда

Федеральная антимонопольная служба аннулировала конкурс на строительство жилья для Верховного суда. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на гендиректора «ПСБ Жилстрой» Александра Желиостова, его компания также подавала свою заявку на конкурс.

Победителем тендера за 6,2 млрд рублей признали компанию «Каскад-Энерго», входящую в ГК «Ташир», однако вечером 9 февраля комиссия ФАС отменила итоги конкурса на строительство жилья на проспекте Добролюбова, 14.

Жалобу в ФАС подала компания «ПСБ Жилстрой». «Рассмотрение нашей жалобы состоялось вечером 9 февраля. Ее признали обоснованной», - цитирует издание Александра Желиостова.

Компания «Каскад-Энерго» была признана победителем тендера 26 января. Она предложила построить 600-квартирный комплекс за 5,8 млрд рублей. ГК «Ташир» уже работает с управделами президента: с 2011 года группа реконструирует здание издательства «Известия» на Пушкинской площади Москвы.

Ранее ФАС отменила еще один тендер - на строительство самого здания Верховного суда в Петербурге за 29,5 млрд рублей, Жалобу также подала фирма ПСБ «Жилстрой», конкурс выиграла УК «Кредо». Переезд Верховного суда из Москвы в Петербург состоится не ранее 2020 года.