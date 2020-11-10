Верховный суд РФ определил границы памятников на Охте

Действующие границы охранных зон на Охтинском мысе окончательно утверждены. По решению Апелляционной коллегии Верховного суда было принято решение сохранить границы, сообщил на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Депутат ранее просил отменить определенные границы. Оппонентом депутата выступили представители ПАО «Газпром нефть». Они хотели окончательно утвердить границы памятников на Охтинском мысе, чтобы построить там новое городское пространство и ландшафтный парк.

По решению суда, ранее определенные границы культурных памятников останутся прежними, на них строительство вестись не будет.

Как сообщалось ранее, помимо крепости Ниеншанц, на мысе могут быть и другие древности, однако они не обозначены как объекты культурного наследия.