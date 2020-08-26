Бывший замглавы УФСИН Петербурга отправится в тюрьму на 15 лет

Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Его признали виновным в подстрекательстве к убийству куратора строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова, пишет "Ъ".

Проходящего обвиняемым по этому делу предпринимателя Игоря Захарова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за пособничество убийству.



Чернов был расстрелян в марте 2017 года.



В 2019 году коллегия присяжных оправдала Мойсеенко и Захарова, однако Верховный суд отменил это решение.

Мойсеенко проходит еще по одному делу, которое рассматривает Колпинский суд. Это дело о взятке в 380 млн руб. при строительстве "Крестов".