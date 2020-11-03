Депутат ЗакСа выступила против строительства ЖК для Верховного суда

Надежда Тихонова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, выступила против застройки территории возле гостиницы "Охтинская". Там собираются построить жилой комплекс для членов Верховного суда.

Депутат опубликовала на своей странице "Вконтакте" сообщение, в котором предложила включить участок, который хотят отдать под застройку, в городской перечень зеленого насаждения общего пользования. По ее словам, местные жители выступают против застройки мыса и собрали две с половиной тысячи подписей.

Если инициативу одобрят, для ЖК будут искать другое место, а территорию возле гостиницы отдадут под парк.