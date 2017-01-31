Константин Сухенко: Я бы не торопился с передачей Исаакия РПЦ

Глава петербургского комитета по культуре Константин Сухенко считает, что Смольному не стоит торопиться с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви.

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"С учетом количества людей, с учетом того, что это одна из крупнейших организаций, я бы не спешил. Но это мое мнение, решение принимает правительство", - цитирует "Фонтанка.ру" Сухенко.

Он добавил, что надеется, что еще год музей проработает с тем же коллективом. Сейчас в ГМП "Исаакиевский собор" работает около 400 музейщиков, 160 из которых потеряют работу при передаче собора РПЦ.

"Все будет зависеть от людей, но готовых 150 вакансий в музеях у нас нет", - прокомментировал Константин Сухенко ситуацию с кадрами перед заседанием правительства 31 января.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. С тех пор петербуржцы активно выступают против передачи собора церкви - в субботу, 28 января, митинг собрал на Марсовом поле более 2000 человек.

Сразу после митинга в интернете начался сбор подписей за отставку Полтавченко. Одновременно с этим депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил провести крестный ход в поддержку передачи Исаакия церкви.