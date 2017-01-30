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В интернете начался сбор подписей за отставку Полтавченко

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© Фото: gov.spb.ru

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Авторы кампании "Полтавченко нет!" считают, что за время своей работы губернатор доказал, что "не является представителем и защитником наших интересов".

В интернете начался сбор подписей за отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Петиция появилась на сайте под названием "Полтавченко нет!". Одним из создателей кампании стал координатор "Открытой России" в Петербурге Андрей Пивоваров.

Авторы инициативы указали пять главных факторов, почему они требуют отставки градоначальника. Создатели петиции недовольны передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви, длительным строительством стадиона "Зенит-арена", переименованием безымянного моста через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова, ростом цен на проезд в общественном транспорте и "фиктивными выборами", в результате которых Полтавченко стал губернатором в 2011 году.

"Прошедшие пять лет показали, что Полтавченко не является представителем и защитником наших интересов. Петербургу нужен новый губернатор, способный вести открытую политику, готовый жестко спрашивать отчет с городских монополистов и чиновников. Губернатор, ответственный перед нами, видящий в политической конкуренции залог развития, а не угрозу личному благополучию", — отмечается в заявлении авторов кампании.

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Отставки губернатора требовали и на митинге против передачи Исаакиевскго собора РПЦ, который прошел 28 января на Марсовом поле. По различным данным, на нем собралось от двух до пяти тысяч человек. В то же В то же время на Марсовом поле собрались активисты Народного освободительного движения (НОД), выступающие за передачу собора Церкви. Их было не более 30 человек. Однако именно из-за активистов НОД полиция запретила ставить сцену и использовать звуковое оборудование на митинге против передачи собора.

В пятницу, 27 января, Василеостровский районный суд отказался рассмотреть иск к Смольному против передачи собора.

В интернете также продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, петицию уже подписали более 205 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов подал в Смольный заявку на проведение крестного хода в поддержку передачи собора. Планируется, что крестный ход пройдет 11 февраля с 11:30 до 13:00 от Казанского собора до Исаакиевского.

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