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При передаче Исаакия РПЦ без работы останутся 160 музейщиков

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Митинг против передачи Исаакия РПЦ 28 января
© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Некоторые из них работали в ГМП «Исаакиевский собор» десятилетия.

При передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви без работы останутся почти 160 сотрудников музея. Об этом в большом интервью «Интерфаксу» сообщил директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров.

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«Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», - сказал Буров, добавив, что сам музей после передачи собора РПЦ потеряет свое имя, а его устав придется полностью изменить.

Буров предположил, что Смольный в ближайшее время передаст церкви и другие памятники. «Я думаю, что Спас буквально следующий, у меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется», - отметил Буров.

Ранее председатель петербургского комитета по культуре Эдуард Сухенко уже сообщил, что в случае закрытия музея и увольнения его сотрудников Петербург не сможет предоставить такое количество свободных рабочих мест в сфере культуры.

Губернатор Георгий Полтавченко 10 января официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. С тех пор петербуржцы активно выступают против передачи собора церкви - в субботу, 28 января, митинг собрал на Марсовом поле более 2000 человек.

Сразу после митинга в интернете начался сбор подписей за отставку Полтавченко. Одновременно с этим депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил провести крестный ход в поддержку передачи Исаакия церкви.

Передача Исаакиевского собора должна состояться до 1 марта 2019 года, следует из распоряжения комитета имущественных отношений. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет. Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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