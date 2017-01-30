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Названы точные даты первых официальных матчей на "Зенит-арене"

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© Фото: zaburdaev.ru

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"Зенит" сразится с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром".

Первый три официальных матча на "Зенит-арене" пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, именно эти даты уже согласованы с Министерством спорта РФ. "Зенит" сразится с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром".

Ранее председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов рассказал, что первые матчи планируют провести в апреле, но не назвал точных дат.

По словам Белова, 2 июля на стадионе также состоится финал Кубка конфедераций, матчи которого будут проходить в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Белов также заявил, что у "Зенит-арены" не будет фан-зоны. Часть Конюшенной площади, где размещалась фан-зона на время чемпионата мира по хоккею в 2016 году, хорошо себя зарекомендовала, однако площадка до сих пор не согласована, в том числе и с МВД.

Генподрядчик строительства, компания "Метрострой", уже официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

В ноябре 2016 года при проверке стадиона представителями ФИФА была обнаружена вибрация поля, которую необходимо было срочно устранить. Сейчас проблемы с вибрацией до сих пор не устранены, генподрядчик обещает сделать это к концу февраля - началу марта.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, речь идет даже о 50 млрд рублей.

Более того, по словам вице-премьера Виталия Мутко, адаптация арены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полутора-двух млрд рублей. Смольный утверждает, что эти два млрд рублей уже вписаны в действующий контракт, и нового "вливания" денег не понадобится.

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