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Картина дня: Сирия, «Зенит-арена» и открытие «Елизаровской»

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© Фото: rheemteamcomfort.com

Темы дня

Когда в Сирии начнется всеобъемлющее перемирие, что сейчас происходит на стадионе, что нового появилось на отремонтированной станции метро.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала Сирия. Сегодня, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны в сирийской гражданской войне подписали договор о прекращении огня и согласились начать мирные переговоры. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (14:20), канал «Piter.tv» (14:40) и «Агентство бизнес новостей» (14:40).

Перемирие должно вступить в силу с 00:00 часов 30 декабря. Россия, по словам Путина, сократит военное присутствие в Сирии. Минобороны РФ также назвало семь группировок сирийских повстанцев, присоединившихся к объявленному режиму прекращения огня.

Это «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аш-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Аль-Джабхат аш-Шамия». Общая численность боевиков, согласно сообщению ведомства, - около 51,5 тыс. человек. Они контролируют «значительные территории в северной и центральной части Сирии».

Второй по значимости темой дня стала уже надоевшая всем «Зенит-арена». Сегодня Смольный выдал столько разной информации, что только самый внимательный не запутается в том, что сейчас происходит на стадионе. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод «Зенит-арены» в эксплуатацию, однако разрешение выдано для основного здания «Зенит-арены».

Вместе с тем, 22 декабря Госстройнадзор продлил до 31 марта разрешение на строительство для павильонов доступа и систем безопасности, прилегающих к арене. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что все работы на стадионе будут закончены лишь к 1 мая.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стало открытие после ремонта станции метро «Елизаровская», он длился 11 месяцев. Станция «зеленой» ветки метро стала доступна для пассажиров в 05:38 сегодня, 29 декабря, ее фотографии можно посмотреть здесь.

На станции обновлен наземный вестибюль, гидроизоляция наклонного хода была полностью восстановлена, устаревшие и разрушенные со временем асбоцементные водоотводящие зонты заменили на современные легкие и более надежные конструкции из композитных материалов. Была повышена доступность среды для пассажиров с ограниченными возможностями.

Также отремонтировали эскалаторы, их балюстраду заменили на негорючую. На сводовой части наклонного хода установили современные энергосберегающие светодиодные светильники. На станции провели модернизацию различных систем, в том числе видеонаблюдения и контроля доступа БСК.

Одним из главных внешних изменений стало большое мозаичное панно с видами промышленного Петербурга, которое установили над эскалаторами «Елизаровской». По данным метрополитена, следующей станцией, которая закроется на ремонт, станет «Лесная».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».

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