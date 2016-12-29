Картина дня: Сирия, «Зенит-арена» и открытие «Елизаровской»

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала Сирия. Сегодня, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны в сирийской гражданской войне подписали договор о прекращении огня и согласились начать мирные переговоры. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (14:20), канал «Piter.tv» (14:40) и «Агентство бизнес новостей» (14:40).

Перемирие должно вступить в силу с 00:00 часов 30 декабря. Россия, по словам Путина, сократит военное присутствие в Сирии. Минобороны РФ также назвало семь группировок сирийских повстанцев, присоединившихся к объявленному режиму прекращения огня.

Это «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аш-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Аль-Джабхат аш-Шамия». Общая численность боевиков, согласно сообщению ведомства, - около 51,5 тыс. человек. Они контролируют «значительные территории в северной и центральной части Сирии».

Второй по значимости темой дня стала уже надоевшая всем «Зенит-арена». Сегодня Смольный выдал столько разной информации, что только самый внимательный не запутается в том, что сейчас происходит на стадионе. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод «Зенит-арены» в эксплуатацию, однако разрешение выдано для основного здания «Зенит-арены».

Вместе с тем, 22 декабря Госстройнадзор продлил до 31 марта разрешение на строительство для павильонов доступа и систем безопасности, прилегающих к арене. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что все работы на стадионе будут закончены лишь к 1 мая.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стало открытие после ремонта станции метро «Елизаровская», он длился 11 месяцев. Станция «зеленой» ветки метро стала доступна для пассажиров в 05:38 сегодня, 29 декабря, ее фотографии можно посмотреть здесь.

На станции обновлен наземный вестибюль, гидроизоляция наклонного хода была полностью восстановлена, устаревшие и разрушенные со временем асбоцементные водоотводящие зонты заменили на современные легкие и более надежные конструкции из композитных материалов. Была повышена доступность среды для пассажиров с ограниченными возможностями.

Также отремонтировали эскалаторы, их балюстраду заменили на негорючую. На сводовой части наклонного хода установили современные энергосберегающие светодиодные светильники. На станции провели модернизацию различных систем, в том числе видеонаблюдения и контроля доступа БСК.

Одним из главных внешних изменений стало большое мозаичное панно с видами промышленного Петербурга, которое установили над эскалаторами «Елизаровской». По данным метрополитена, следующей станцией, которая закроется на ремонт, станет «Лесная».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».