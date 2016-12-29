Полтавченко: Госстройнадзор разрешил ввести "Зенит-арену" в эксплуатацию

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что Госстройнадзор 29 декабря выдал разрешение на ввод "Зенит-арены" в эксплуатацию. Губернатор поблагодарил генподрядчика, компанию "Метрострой", и строителей.

"Это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века. Это трудовой подвиг", - заявил Полтавченко во время посещения арены.

Строителей также поздравил вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием. Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов", - отметил Мутко.

Смольный рассчитывает оформить документацию и право собственности на арену в феврале, а после этого – передать стадион в управление клуба "Зенит" по концессии.

Госстройнадзор ввел объект после выдачи заключения о соответствии арены проекту и техрегламентам, выданного Ростехнадзором. Разрешение выдано для основного здания "Зенит-арены".

Вместе с тем, 22 декабря Госстройнадзор продлил до 31 марта разрешение на строительство для павильонов доступа и систем безопасности, прилегающих к арене. Все работы на "Зенит-арене" будут закончены лишь к 1 мая.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, предположительно "Зенит" сыграет с "Тереком". Каким образом пройдет матч на незаконченном стадионе, не уточняется.