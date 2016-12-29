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"Елизаровская" открылась после длительного ремонта (ФОТО)

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© Фото: L!FE/Александр Гальперин

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Над эскалаторами станции установили большое мозаичное панно с видами промышленного Петербурга.

В Петербурге после 11-месячного ремонта открылась станция метро "Елизаровская". Станция "зеленой" ветки метро стала доступна для пассажиров в 05:38 сегодня, 29 декабря.

Ремонт на "Елизаровской" начался в феврале 2016 года. За это время был обновлен наземный вестибюль, гидроизоляция наклонного хода была полностью восстановлена, устаревшие и разрушенные со временем асбоцементные водоотводящие зонты заменили на современные легкие и более надежные конструкции из композитных материалов. Была повышена доступность среды для пассажиров с ограниченными возможностями.

Также отремонтировали эскалаторы, их балюстраду заменили на негорючую. На сводовой части наклонного хода установили современные энергосберегающие светодиодные светильники. На станции провели модернизацию различных систем, в том числе видеонаблюдения и контроля доступа БСК.

Одним из главных внешних изменений стало большое мозаичное панно с видами промышленного Петербурга, которое установили над эскалаторами "Елизаровской".

По данным метрополитена следующей станцией, которая закроется на ремонт, станет «Лесная».

Кроме того, с 31 декабря 2016 года закрывается движение по временным автобусным маршрутам № 8 Б «Станция метро „Ломоносовская“ — станция метро „Елизаровская“», № 8 В «Автобусная станция „Троицкое поле“ — станция метро „Площадь Александра Невского“, движение автобусов по маршруту № 31 восстанавливается по постоянной трассе: от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до улицы Седова, далее по улице Седова, проспекту Елизарова, улице Бабушкина до конечной станции.

Фото: L!FE/Александр Гальперин
 

Фото: metronews.ru
 

Фото: L!FE/Александр Гальперин
 

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