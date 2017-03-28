"Яблоко" намерено подать в суд, если ЗакС не одобрит референдум по Исаакию

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга будет настаивать на том, чтобы ЗакС, одобрил вопросы референдума по судьбе Исаакиевского собора.

Во вторник, 28 марта, Горизбирком утвердил заявку на проведение референдума по судьбе Исаакия. Теперь ходатайство о проведении референдума будет направленно в Заксобрание. На референдуме предлагается спросить петербуржцев, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, а также Петропавловский собор и Спас на Крови остались государственными музеями, при возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний.

"Мы считаем, что эти вопросы можно выносить на референдум, и они полностью соответствуют законодательству. Горожане имеют полное право решать передавать ли Исаакиевский собор, а также Петропавловской собор и Спас на крови церкви, или нет", - сказал руководитель фракции Борис Вишневский.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты ЗакСа в случае с референдумом не имеют права принимать решение в соответствии со своими политическими предпочтениями, а должны руководствоваться только юридическими мотивами. Если вопросы соответствуют законодательству и не входят в перечень запрещенных для вынесения на референдум, то ЗакС обязан их одобрить.

При этом ранее председатель Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что фракция "Единой России" в городском парламенте не поддержит инициативу проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

"В случае если ЗакС вопреки закону не одобрит вопросы референдума, мы обжалуем этот отказ в суде", - добавил Вишневский.

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Скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ, разгорелся в начале 2017 года. По поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников. На сайте Change.org собирают подписи за сохранение музейного статуса Исаакия. В настоящий момент петицию подписали около 217 тыс. человек.