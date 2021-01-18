Создатель проекта «Дом-2» хочет выкупить права у ТНТ

Владимир Комиссаров, продюсер и автор «Дома-2», направил коммерческое предложение руководству канала ТНТ о выкупе прав на проект. Продюсер следил за своим проектом, автором которого он был и создал многих звезд: Бузова, Собчак, Бородина, Боня, Водонаева и прочие. Комиссаров утверждает, что проект стал совсем другим, нежели он его задумывал. С 2014 года ни одной звезды не родилось в его стенах.

На данный момент у автора есть идеи, как вернуть проекту популярность и как его развить и сделать вновь феноменальным. Поклонникам телепроекта остается только ждать и надеяться, что проект не закроется и расцветет со своим автором.