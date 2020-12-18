Продюсеры Реалити-шоу "Дом-2" объявили о его закрытии

Сегодня, 18 декабря, представители телеканала ТНТ объявили о том, что реалити-шоу "Дом-2" закрывается.

На данный момент, полное закрытие проекта не входит в планы его продюсеров, пока в разработке находится цель о смене формата проекта.

История закрытия реалити-шоу является частью рекламной кампании нового формата шоу. Виктория Боня, бывшая участница проекта и звезда шоу поделилась, что уже была приглашена на съёмки нового формата проекта в феврале следующего года.

Реалити-шоу "Дом-2" просуществовало 16 лет, то есть с 2004 года. Суть телепроекта заключается в том, что его участники строят отношения на проекте, а за этим следят телезрители.