Тайна закрытия телепроекта "Дом-2" будет раскрыта 23 декабря

Недавно в сеть попала информация о том, что известный скандальный телепроект "Дом-2" собираются закрывать. Реалити-шоу было в эфире около 16 лет (с 2004 года) без перерыва.

Более подробную информацию о закрытии проекта было обещано рассказать 23 декабря в 23:00, а уже 30 декабря планируется финальный выпуск телепроекта, он будет длиться около двух часов.

Александр Расторгуев, генеральный директор проекта, пояснил, что реалити-шоу не было в планах закрыть совсем, его показ просто приостановят на телеканале "ТНТ". Роман Петренко, директор телеканала "ТНТ", также добавил, что вместо реалити-шоу на канале в это время будет помещено несколько стенд-ап шоу.

Ведущие "Дома-2" также прокомментировали, что все изменения только к лучшему, и у проекта появится новая жизнь.