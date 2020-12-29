В Петербурге оборудуют площадки для запуска фейерверков

В Санкт-Петербурге к новогодним праздникам подготовят 28 площадок, которые будут предназначены для запуска фейерверков. На данный момент точных адресов не известно. К 30 декабря места для запуска салютов станут известны. Полный список появится на сайте МЧС.

Петр Смирнов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Петербургу, сообщил, что оборудуемые площадки необходимы для безопасности граждан, использующих пиротехнику.

Кроме того, спасательная служба предупреждает горожан о незаконных продажах салютов на Новый год.

На время праздников в Северной столице будут дежурить около 780 спасателей, а также 190 единиц техники МЧС.