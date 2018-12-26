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МЧС разрешило запускать фейерверки на 18 площадках в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Сотрудники ведомства просят горожан не забывать о правилах безопасности.

Руководство петербургского управления МЧС России опубликовало список площадок, на которых можно запускать фейерверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Устраивать салюты можно в 18 местах. Полный перечень легальных площадок:

  • Площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, 1;
  • Суздальский проспект, у дома 3;
  • Парк Авиаторов на Новоизмайловском проспекте;
  • Пулковский парк на Московском шоссе;
  • Парк Строителей на Искровском проспекте;
  • Аллея славы пожарных на Прибрежной улице, 9;
  • Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома №9 по Загребскому бульвару;
  • Парк Интернационалистов на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы;
  • Парк «Озеро Долгое» на пересечении проспекта Королева и улицы Ольховой;
  • Парк «Малиновка» на проспекте Косыгина;
  • Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома №11/37;
  • Улица Магазейная, 42, в Пушкине;
  • Песчаный переулок, 11/16, в Павловске;
  • Санкт-Петербургское шоссе, 67-69, в Стрельне;
  • Площадка между домами 7 и 9 на улице Чебышевской в Петергофе;
  • Ропшинское шоссе, 3, корп. 9, в Петергофе;
  • Площадь у фонтана на улице Александровской, 32-36, в Ломоносове;
  • Площадь Свободы в Сестрорецке.
 

В МЧС отметили, что все пиротехнические изделия нужно покупать у надежных продавцов, обладающих соответствующими сертификатами. Хранить их нужно с соблюдением правил безопасности.

Запускать фейерверки запрещено при постоянном или порывистом ветре. Зрители должны заходиться за пределами опасной зоны с салютом на расстоянии не менее 30-50 метров.

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