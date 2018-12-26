МЧС разрешило запускать фейерверки на 18 площадках в Петербурге

Руководство петербургского управления МЧС России опубликовало список площадок, на которых можно запускать фейерверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Устраивать салюты можно в 18 местах. Полный перечень легальных площадок:

Площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, 1;

Суздальский проспект, у дома 3;

Парк Авиаторов на Новоизмайловском проспекте;

Пулковский парк на Московском шоссе;

Парк Строителей на Искровском проспекте;

Аллея славы пожарных на Прибрежной улице, 9;

Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома №9 по Загребскому бульвару;

Парк Интернационалистов на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы;

Парк «Озеро Долгое» на пересечении проспекта Королева и улицы Ольховой;

Парк «Малиновка» на проспекте Косыгина;

Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома №11/37;

Улица Магазейная, 42, в Пушкине;

Песчаный переулок, 11/16, в Павловске;

Санкт-Петербургское шоссе, 67-69, в Стрельне;

Площадка между домами 7 и 9 на улице Чебышевской в Петергофе;

Ропшинское шоссе, 3, корп. 9, в Петергофе;

Площадь у фонтана на улице Александровской, 32-36, в Ломоносове;

Площадь Свободы в Сестрорецке.

В МЧС отметили, что все пиротехнические изделия нужно покупать у надежных продавцов, обладающих соответствующими сертификатами. Хранить их нужно с соблюдением правил безопасности.

Запускать фейерверки запрещено при постоянном или порывистом ветре. Зрители должны заходиться за пределами опасной зоны с салютом на расстоянии не менее 30-50 метров.