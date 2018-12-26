МЧС разрешило запускать фейерверки на 18 площадках в Петербурге

Руководство петербургского управления МЧС России опубликовало список площадок, на которых можно запускать фейерверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
Устраивать салюты можно в 18 местах. Полный перечень легальных площадок:
- Площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, 1;
- Суздальский проспект, у дома 3;
- Парк Авиаторов на Новоизмайловском проспекте;
- Пулковский парк на Московском шоссе;
- Парк Строителей на Искровском проспекте;
- Аллея славы пожарных на Прибрежной улице, 9;
- Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома №9 по Загребскому бульвару;
- Парк Интернационалистов на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы;
- Парк «Озеро Долгое» на пересечении проспекта Королева и улицы Ольховой;
- Парк «Малиновка» на проспекте Косыгина;
- Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома №11/37;
- Улица Магазейная, 42, в Пушкине;
- Песчаный переулок, 11/16, в Павловске;
- Санкт-Петербургское шоссе, 67-69, в Стрельне;
- Площадка между домами 7 и 9 на улице Чебышевской в Петергофе;
- Ропшинское шоссе, 3, корп. 9, в Петергофе;
- Площадь у фонтана на улице Александровской, 32-36, в Ломоносове;
- Площадь Свободы в Сестрорецке.
В МЧС отметили, что все пиротехнические изделия нужно покупать у надежных продавцов, обладающих соответствующими сертификатами. Хранить их нужно с соблюдением правил безопасности.
Запускать фейерверки запрещено при постоянном или порывистом ветре. Зрители должны заходиться за пределами опасной зоны с салютом на расстоянии не менее 30-50 метров.