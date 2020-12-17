Некоторые квартиры на Октябрьской набережной передадут РПЦ

В Санкт-Петербурге Русской Православной церкви (РПЦ) передали семь квартир, которые находятся в Невском районе на Октябрьской набережной . Жилье расположено рядом с Троицкой церковью. Однако некоторые из них жилые. К тому же, в них проживает 18 человек.

Православной церкви передадут дом №16, литера А, дом №20, корпус 1, литера А. Кроме того, в пяти из семи квартирах живут люди. Также отметим, что власти пообещали горожанам предоставить новое жилье до 1 июня 2022 года.

Также отметим, что жилые квартиры РПЦ просил передать Варсонофий, который является митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским.