Путь коронавируса из Уханя в Петербург: первый заражённый, проблемы с местами в больницах и отменённые мероприятия

Ухань

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Первые заболевшие были связаны с местным рынком животных и морепродуктов.

Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса – 2019-nCoV. В середине февраля 2020 года оно получило новое название – COVID-2019. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Инкубационный период нового коронавируса – от 2 до 28 дней. Согласно последним данным, заболевание становится заразным до появления симптомов.

Фото: Reuters

Первый больной в Петербурге и карантин в общежитии

В Петербурге о первом человеке с подозрением на коронавирус стало известно 5 марта. Это был иностранный студент, который недавно прибыл из Милана и через какое-то время почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Его госпитализировали. Тесты подтвердили опасения медиков.

Заразившийся студент проживал в общежитии «Северная» медицинской академии имени Мечникова. После его госпитализации общежитие с 700 студентами временно закрыли на карантин «до особого распоряжения». В Роспотребнадзоре уточнили, что до того, как обратиться за помощью к медикам, студент пробыл в Петербурге три или четыре дня.

В карантине учащиеся могли перемещаться только по своему блоку, им было нельзя было выходить из здания и принимать гостей. Как пишет РБК со ссылкой на слова одного из студентов, молодым людям раздавали еду и воду в одноразовой таре.

«Сегодня давали кашу с сосиской и снеки. Правда, среди студентов есть мусульмане, они отказались это есть, вегетарианцы тоже. Раздают добровольцы, я тоже так ходил. Нам раздали средства для дезинфекции: 75-процентный раствор спирта, маски. Врачи ходят по общежитию, измеряют всем температуру, спрашивают про самочувствие», – сообщил студент.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Позже вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что в Боткинскую больницу госпитализировали двух студентов из Италии. «У одного из них – симптомы ОРВИ, у второго клинических проявлений не зафиксировано. Анализы забираются в соответствии с клиническими рекомендациями. Исследования проводятся в лаборатории Роспотребнадзора. Лиц, контактировавших с итальянцами, сейчас выявляют. Если у них обнаружат симптомы коронавирусной инфекции, то их будут наблюдать в Боткинской больнице», – рассказали в Смольном.

Студент из Италии вышел из больницы 16 марта, карантин в общежитии закончился. «Мы были волонтёрами в этом общежитии. Во время обсервации помогали ребятам, преимущественно – уборка, разнос пищи. Естественно, мы были так же в обсервации, как и все студенты, которые здесь находились. Это карантинная зона, поэтому выходить было нельзя», – рассказали студенты СЗГМУ имени Мечникова телеканалу «Санкт-Петербург».

Проблемы с местами в больницах

С 3 марта Боткинская больница была полностью перепрофилирована для приема пациентов с подозрением на коронавирус, однако уже к 15 марта она оказалась переполнена. Как сообщил главный врач больницы, к 16 марта в боксах находились 238 пациентов – в том числе пять человек, у которых COVID-19 выявлен.

Из-за того, что людей в больнице Боткина размещали по одному в боксы, рассчитанные на двоих, места быстро закончились. «Мы захлебываемся. Везут безостановочно пациентов с ОРВИ, гриппом и пневмониями, потому что в Боткинской больнице мест нет. Хочу успокоить всех, кто опасается коронавирусной пневмонии и беспокоится за своих родственников: всем делается исследование на грипп и коронавирус обязательно», – сообщили в Боткинской.

С 3 марта полностью перепрофилировали ещё одну – Введенскую больницу, – куда стали направлять пациентов с пневмонией и респираторными инфекциями. К 15 марта заполнилась и она. С 16 марта под пневмонию и грипп перепрофилировали ещё одну больницу – Святого Георгия. 17 марта городское управление Роспотребнадзора опубликовало распоряжение, которым обязало больницы проверять на коронавирус всех пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией, а также брать соответствующие пробы после всех смертельных случаев.

Позднее врачей скорой помощи обязали отдавать приоритет пациентам старше 60 лет с респираторными симптомами, а работодателей – измерять температуру работников.

17 марта власти Петербурга также объявили, что создадут городской центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Кроме того, с начала февраля работает оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Первый случай заражения без поездки за границу

О первом случае заражения коронавирусом без поездки за границу в Петербурге стало известно 16 марта. Комитет по здравоохранению города рассказал о личностях трёх новых заболевших коронавирусом. Женщина 33 лет заболела в результате близкого контакта со своей родственницей, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. 13 марта она была госпитализирована в Боткина без симптомов ОРВИ.

Также заболела женщина 30 лет, которая вернулась из Франции 9 марта, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в больницу. На день раньше там оказалась 54-летняя туристка из Италии.

Коронавирус и РПЦ

Несмотря на эпидемию, православные Петербурга прикладывались к мощам Иоанна Крестителя из Иерусалима. Волонтёры протирали ковчега с мощами тряпкой, но не успевали это делать после каждого приложившегося, писала «Фонтанка».

Протоирей Казанского собора Александр Пашков, куда привезли мощи, заявил «Московскому комсомольцу», что прикладываться к иконам безопасно. По его словам, в храме инфекция распространяться не может, так как Бог всех исцеляет.

Позднее Священный Синод РПЦ призвал соблюдать меры профилактики коронавируса: чаще дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие, и применять при причастии одноразовые стаканчики.

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Где сдать анализы на коронавирус бесплатно

Днём 16 марта комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список поликлиник, где все желающие якобы могли бесплатно сдать анализ на коронавирус. При себе нужно было иметь только полис ОМС.

Как сообщили в официальной группе комитета во «ВКонтакте», анализ сдаётся во всех взрослых и детских поликлиниках Василеостровского, Колпинского, Московского, Невского, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов. В администрации отметили, что в других районах есть как минимум одна больница, где можно сдать анализ.

В сообщении на сайте администрации было указано, что если тест на инфекцию даст положительный результат, анализы отправят на перепроверку в новосибирский центр вирусологии «Вектор», а человека госпитализируют.

После публикации этой информации «Бумага» связалась с некоторыми поликлиниками из списка. В четырёх больницах изданию заявили, что у них нельзя сдать анализы на коронавирус, в пяти – не ответили на звонок. Корреспондентка «Фонтанки» сама попыталась сдать анализ, но сделать этого не удалось.

Как пишет «Медуза», вечером 16 марта в пресс-службе комитета сообщили, что анализы принимают только три поликлиники города: две в Приморском и одна в Центральном районах. В администрации добавили, что в ближайшие дни анализы можно будет сдать во всех указанных больницах.

Отменённые мероприятия по России

Из-за вспышки коронавируса были отменены крупные мероприятия по всей стране, например, Петербургский международный экономический форум и Турнир А Чемпионата мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Иркутске.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о вводе дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Все массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек в столице до 10 апреля запрещены. Через несколько дней Собянин закрыл школы и учреждения дополнительного образования до 12 апреля. Затем губернатор Московской области Андрей Воробьёв приостановил занятия в школах до 13 апреля.

На сайте столичной мэрии появилось сообщение о том, что нарушение режима самоизоляции для прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу может наказываться вплоть до 5 лет лишения свободы в случае, если это действие привело по неосторожности к смерти другого человека.

Власти Северной столицы запретили любые массовые мероприятия с участием более 1000 человек с 16 марта по 30 апреля. Аналогичные меры пообещала ввести администрация Ленинградской области. 18 марта стало известно, что в Петербурге нельзя проводить мероприятия, численность которых превышает 50 человек. В городе начали закрывать театры, музеи, кинотеатры и зоопарк.

Отменились десятки концертов и других событий. Некоторые организаторы пошли на хитрость и внесли изменения в программу мероприятий. Так, 15 марта прошёл концерт группы Lindemann в Москве. В связи с мерами по безопасности, введённых мэром города, зрителей просто разделили на две части, и шоу прошло днём и вечером. Многие слушатели, опасаясь заразиться вирусом, пришли в масках.

Студентов некоторых вузов начали выселять из общежитий из-за коронавируса. Им приходится сталкиваться с трудностями с поиском жилья и дорогими авиабилетами.

Фото: Instagram / @till_lindemann_official

Актуальные данные по коронавирусу

На 18 марта число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 200,1 тыс. человек. Статистику можно отслеживать на сайте Worldometer, а также на сайте «Стопкоронавирус».

Жители Италии, находящиеся в режиме самоизоляции, принимают участие в музыкальном флешмобе. Фото: Zuma / ТАСС