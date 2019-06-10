В Москве уложили больше гранита, чем добывают в России. Из-за этого в Сибири дефицит камня для надгробий

По подсчетам «Медузы», за семь лет мэрия Москвы потратила на благоустройство улиц и парков более 189 миллиардов рублей, из этой суммы почти половину – в 2017 году. Одна из крупнейших статей городских расходов в рамках программы «Моя улица» – бетонные и гранитные плитка и бордюры. Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, гранита Москве нужно столько, что его приходится завозить из Китая и с Украины, – а из-за крупных столичных заказов гранита на Урале и в Сибири возникают проблемы у изготовителей надгробий и могильных плит. При этом компании, выигрывающие контракты на поставку гранита, зачастую связаны с московскими чиновниками, которые курируют программу «Моя улица», – а сам гранит не слишком пригоден к московской городской среде.

Когда Сергей Собянин только стал мэром Москвы, его любовь к бетонной плитке была одним из главных городских предметов обсуждения – уже в первый год работы на новом посту Собянин заменил на нее более миллиона квадратных метров асфальта, объясняя это тем, что плитка куда долговечнее. Уже через несколько лет вместо бетонной плитки начали класть гранитную – как еще более долговечную и экологичную. Это сильно повлияло на всю индустрию гранита в стране: за время пребывания Собянина в его нынешней должности, по данным Росстата, объемы добычи этой породы в России выросли почти в 2,7 раза (объемы производства бетонной тротуарной плитки выросли меньше – в два с небольшим раза).

За последние семь лет на улицах Москвы были уложены почти 5,2 миллиона квадратных метров тротуарной плитки и 1,82 миллиона квадратных метров гранитных тротуаров, а также более 1400 километров бетонного бордюра и 1111 километров бордюра гранитного. Таким образом, только одних бетонных бордюров хватило бы, чтобы выложить дорогу от Москвы до Кирова.

«Программа „Моя улица“ буквально возродила горнодобывающую отрасль в стране», – заявил «Медузе» глава городского департамента капремонта Алексей Елисеев, отвечающий за благоустройство. По его словам, за 20 лет, прошедших после распада СССР, многие гранитные карьеры переориентировались на добычу щебня для строительства дорог – и только с началом «Моей улицы» вернулись к производству гранитных плит.

При всех этих достижениях, однако, российское производство гранита просто не успевает за темпами московского благоустройства. Так, в 2017 году Москва уложила почти 1,2 миллиона квадратных метров гранитных тротуаров и еще около 674 километров гранитных бордюров. При этом в 2016-м из всего российского камня произвели в общей сложности 885 тысяч квадратных метров гранитных плит. По подсчетам «Медузы», стоимость гранитных тротуаров и их укладки – это больше четверти стоимости от всего благоустройства: один квадратный метр таких тротуаров обходится государству в 10 301 рубль (это почти в 10 раз больше, чем за квадратный метр асфальта, и в пять – чем за квадратный метр плитки). За последние два года мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров не менее 24 миллиардов рублей, из которых более 17,5 миллиарда – в 2017 году.

Бордюры вместо надгробий

Сложности с поставкой гранита в Москве привели к тому, что сразу несколько больших улиц в этом году начали благоустраивать только осенью – когда в прежние годы работы по «Моей улице» заканчивались. На нескольких из них в середине августа появилась плитка с необычной маркировкой. Например, наклейки на упаковках гранита в Лубянском проезде сообщали, что он был поставлен для компании «Матюхин стиль». Она занимается ритуальным бизнесом – изготовлением памятников и элитных надгробий.

Как рассказали «Медузе» в трех компаниях Сибири и Поволжья, которые делают надгробные памятники, у них возникли проблемы, поскольку весь гранит с уральских месторождений уходил в Москву. «Из-за московских заказов уральские гранитчики ведут себя грубо и почти перестали брать заказы на небольшие партии в 300–400 квадратных метров», – объясняет собеседник в одной из компаний Новосибирска. В Центральной России такой проблемы пока не возникает. «Из-за позднего начала лета в этом году сократился объем заказов на памятники, и никаких проблем с поставками гранита не возникало», – сообщил «Медузе» гендиректор подмосковной ритуальной компании «Грейс-М» Виталий Гущин (памятники обычно ставят в сухую погоду). При этом предприниматель добавил, что уральский гранит столичные ритуальщики используют редко – только в 5% заказов.

Так или иначе, уральского гранита для благоустройства Москве все равно не хватило – камень пришлось закупать из-за границы. Например, в августе на территории возле парка «Зарядье» корреспондент «Медузы» обнаружил контейнеры с гранитной плиткой производства китайской компании Xiamen Pagoda Build. По словам главы департамента капремонта Елисеева, на территории возле «Зарядья» было уложено 4,5 тысячи квадратных метров гранита – однако китайское телевидение, снимавшее репортаж о поставках бордюров для парка, утверждало, что в Москву отправили 12 тысяч квадратных метров.

Основной владелец Xiamen Pagoda Build – гражданин Украины Максим Трясунов, а его компания также занимается поставками в Россию плит из гранита и мрамора с украинских месторождений. Эти месторождения часто используют и московские чиновники – несмотря на неофициальную «торговую войну» с Украиной. По подсчетам «Медузы», в 2016 году на Большой Якиманке уложили почти 20 тысяч квадратных метров гранита с месторождения в Житомирской области. Тем же летом на Бульварном кольце появились 25 тысяч квадратных метров черных гранитных плит, которые, согласно этикеткам, были произведены на заводах в житомирских селах Галиновка и Торопище. В департаменте капремонта не ответили на вопрос «Медузы», по какой схеме в Москву поставлялся гранит с Украины.

Украинский гранит на Бульварном кольце, лето 2016 года. Фото: Иван Голунов / «Медуза»

В 2017 году на Садовом и Бульварном кольце появились ящики с гранитными плитами, с которых были сорваны этикетки, – однако сами ящики и дизайн упаковки совпадал с прошлогодними. Часть плит была проложена картонными упаковками из-под украинских продуктов; по словам директора одного из украинских камнерезных заводов, его и другие аналогичные предприятия пакуют гранит именно так. В мэрии Москвы не стали отвечать на вопросы «Медузы» об украинском камне.

Гранит от РПЦ

В России более 170 месторождений гранита, однако Москва закупает камень только в нескольких – 89% гранита для городских улиц производят три компании, владеющие гранитными месторождениями. При этом еще при Юрии Лужкове мэрия приобрела несколько месторождений гранита в Карелии и Хакасии. Принадлежали они городскому Московскому камнеобрабатывающему комбинату, который, однако, от правительства Собянина заказов почти не получал – в 2016 году предприятие поставило для программы «Моя улица» менее полутора тысяч квадратных метров гранитной плитки. С марта 2017 года комбинатом владеет компания «Гранель». Ее основной бизнес – девелоперский: «Гранель» строит жилые комплексы в Москве и Подмосковье (например, «Императорские Мытищи»); принадлежит компания выходцам из башкирского города Сибай, бывшему депутату Госдумы и сопредседателю ассоциации «Деловая Россия» Андрею Назарову и его бизнес-партнеру Ильшату Нигматуллину, которые владеют ТЦ и гостиницами в Магнитогорске и нескольких городах Башкирии. На судьбу месторождений, ранее принадлежавших Москве, смена владельца не повлияла; насколько можно судить, комбинат находится в предбанкротном состоянии.

С Магнитогорском связаны и крупнейшие производители московского гранита. Почти половина гранита добывается на Мансуровском месторождении на востоке Башкирии. «Мансуровка – „мягкий“ гранит, его легче добывать и резать, можно быстро увеличить его добычу, поэтому Москва и стала там закупать свои огромные объемы», – объясняет директор компании, продающей изделия из гранита. Мансуровский гранит использовался при благоустройстве Садового и Бульварного кольца, Малой Дмитровки, Воздвиженки и других улиц. По проектной документации и расчетам «Медузы», в 2016–2017 годах с этого месторождения поступило в столицу более 771 тысячи квадратных метров гранитных плит и более 100 километров бордюров. При этом, согласно отчетности самого месторождения, в 2015–2016 годах здесь произвели куда меньше гранитной плитки – 274,7 тысячи квадратных метров. «Карьеры часто занижают объемы производства, чтобы меньше платить налогов», – поясняет собеседник «Медузы», гендиректор крупной компании, продающей изделия из гранита. По его словам, также под существующей торговой маркой может продаваться камень с других карьеров – либо нелегальных, либо тех, которые нельзя использовать, например по политическим причинам. Владеет Мансуровским месторождением семья Алексея Шабалина – экс-депутата магнитогорского горсовета, которому принадлежат в городе несколько рынков и торговый центр «Каскад», где располагалось первое в городе казино «Синий таракан». Шабалин не ответил на вопросы «Медузы», направленные его представителям.

Второй по величине поставщик тротуарных плит из гранита – группа компаний «Возрождение», принадлежащая петербургскому бизнесмену Игорю Букато и его дочери Евгении. Компания владеет несколькими гранитными карьерами в Ленинградской области и Карелии, и занимается она не только выработкой камня, но и непосредственно благоустройством улиц. Так, именно «Возрождение» переделывало Пятницкую улицу и Краснопресненскую набережную, получив за два контракта совокупно более полутора миллиардов рублей. Впрочем, основные заказы компания получает все же на родине: «Возрождение» – фактически единственная компания, благоустраивающая улицы в центре Петербурга в рамках программы, на которую «Газпром» ежегодно выделяет около 800 миллионов рублей.

Третий большой производитель гранита для Москвы – уральская группа компаний «Гранит-Индустрия», владеющая тремя месторождениями в Челябинской области. Принадлежит она выходцу из Азербайджана Рахману Махмудову, который также владеет несколькими месторождениями мрамора, гостиницей и кафе в Верхнем Уфалее, городке в Челябинской области с населением 27 тысяч человек.

Производят гранит для Москвы и на менее крупных месторождениях. Например, около 123 тысяч квадратных метров плитки приехало с Исетского месторождения в Свердловской области, совладельцем которого до недавнего времени была Екатеринбургская епархия Русской православной церкви.

Садовая-Каретная улица и окрестности после благоустройства, 13 сентября 2017 года. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Люди из Верхнего Уфалея

В первые годы программы «Моя улица» строительные компании, выигрывавшие тендер на благоустройство, закупали гранит самостоятельно. Впрочем, по наблюдениям корреспондента «Медузы», почти весь камень поставляли две компании: все то же «Возрождение» (с северных месторождений) и «Гранит-Инвест» (с уральских). Принадлежит «Гранит-Инвест» екатеринбуржцу Алексею Степанченко и Андрею Худякову – уроженцу того же Верхнего Уфалея, где есть активы у азербайджанского владельца «Гранит-Индустрии». Ранее Худяков и Степанченко занимались поставками канцтоваров. Помимо уральских месторождений ГК «Гранит-Инвест» поставляет гранит с месторождений Казахстана и Украины. В частности, летом 2017 года Объединенная энергетическая компания, принадлежащая московскому правительству, закупала через «Гранит-Инвест» облицовочные плиты с месторождения, расположенного в Кировоградской области Украины.

В 2015 году мэрия решила опробовать схему с консолидированными закупками гранитных бордюров – мотивировалось это тем, что так будет дешевле, надежнее и качественнее. Занималось этими закупками городское предприятие «Автомобильные дороги». Тогда была объявлена рекордная закупка 343 километров гранитных бордюров, которые было необходимо поставить в течение 25 дней после заключения контракта. Победителем стала малоизвестная компания «К-холдинг», получившая контракты на сумму 1,07 миллиарда рублей. Издание РБК выяснило, что владелец холдинга Игорь Зимин имеет отношение к группе связанных между собой компаний, которые получают почти треть контрактов на ремонт дорог в Москве. Одна из этих компаний – «Радор-М», выигравшая в этом году большинство тендеров «Автомобильных дорог»; «Радор-М» и связанные с ней фирмы («Роуд групп», «СК Мира», «Дорожные материалы и технологии», «Магистраль Проект») за последние три года получили в рамках «Моей улицы» контрактов почти на 17 миллиардов рублей.

Среди владельцев компаний, связанных с «Радор-М», были экс-начальник отдела капремонта «Автомобильных дорог» Антон Олещук и тогдашний замгендиректора этого учреждения Алексей Елисеев (в 2015 году он передал свои доли в компаниях своему брату Андрею Елисееву). В 2017 году Алексей Елисеев возглавил Департамент капитального ремонта Москвы, который курирует реализацию программы «Моя улица».

По всей видимости, власти сочли эксперимент с консолидированными закупками успешным – и с 2016 года крупные партии гранита город приобретает именно так. «Автомобильные дороги» провели в этих целях 18 тендеров. В двенадцати из них победила все та же «Радор-М» (в пяти случаях компания была единственным участником), еще в двух – «СК „Мира“», в контактных данных которой указан тот же телефон, что у «Радор-М». Эти две компании получили контракты на 9 миллиардов рублей (общая сумма всех тендеров – чуть более 12 миллиардов). Еще два контракта на поставку гранита – на сумму почти 1,7 миллиарда рублей – выиграла компания «Виатекс», единственным владельцем которой является Наталья Ступарик, работающая директором ресторана Boho в Набережных Челнах. Оставшиеся два контракта (почти на 1,4 миллиарда рублей) заключила фирма «ТД „Спецпласт“», которая поставляет для «Автомобильных дорог» материалы для дорожной разметки. Все компании-победители имеют расчетные счета в небольшом Банке корпоративного финансирования (занимает 262-е место по размеру активов среди российских банков) и там же получали гарантии для участия в тендерах.

Этикетки упаковок гранита, обнаруженных «Медузой» на улицах Москвы. Фото: Иван Голунов / «Медуза»

Консолидированные закупки привели к созданию новых посредников в цепочке доставки гранитной плитки от месторождений до тротуаров. Согласно товарным накладным по уже выполненным контрактам (накладные имеются в распоряжении «Медузы»), победители тендеров указаны как продавцы, а грузоотправителями являются все те же «Возрождение» и «Гранит-Инвест». Вопреки намерениям чиновников, переход на новую систему закупки увеличил цену плитки для города почти вдвое – если в 2016 году она составляла 3803 рубля за квадратный метр, то в 2017 году – 7591 рубль. В департаменте капремонта «Медузе» сказали, что анализ экономической эффективности консолидированных закупок пока не проводился.

Сделки со стройматериалами для благоустройства привлекали внимание и правоохранительных органов. В июне 2017 года Федеральная антимонопольная служба в ходе проверки программы «Моя улица» обнаружила нарушения на 4 миллиарда рублей, которые, в частности, касались закупки тротуарной плитки и бордюров. Тогда же сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» в отношении руководителей «Автомобильных дорог». По данным телеграм-канала Mash (связан с изданием Life), следствие изучает вопрос хищения около 200 миллионов рублей в рамках контракта на закупку бордюров.

Тайна «Готики»

Хоть московские власти и признали гранитную плитку более подходящей для благоустройства, бетонной плитки на улицах города тоже хватает – за последние семь лет ее уложили более 5,2 миллиона квадратных метров. Одним из крупнейших ее поставщиков, если судить по маркировке упаковки, является компания «Бекам» – при этом рядом с ее названием на этикетке располагается логотип и адрес сайта фабрики «Готика». На сайте говорится, что предприятие входит в состав крупной строительной компании «Крост», которая владеет заводом по производству тротуарной плитки в Солнечногорском районе Подмосковья. Владелец «Кроста» Алексей Добашин во время выборов президента России и мэра Москвы выступал доверенным лицом Владимира Путина и Сергея Собянина.

Компанией «Бекам», по данным ЕГРЮЛ, владеют Сергей Ковалев и Наталья Разникова (никаких других бизнесов у них нет). Выручка компании в 2016 году составила 1,672 миллиарда рублей, чистая прибыль – 18,9 миллиона рублей. «Бекам» практически не участвует в госзакупках: в 2016 году компания приняла участие в единственном тендере – поставке тротуарной плитки на 398 тысяч рублей для управления делами президента. Возглавляет «Бекам» гражданин США Алекс Геллер.

Бетонная плитка с маркировкой фабрики «Готика» и компании «Бекам». Фото: Иван Голунов / «Медуза»

Полный тезка Геллера в 2000-х годах занимался строительством. В частности, его компания AMG Group консультировала иностранных производителей холодильников и косметики, которые строили заводы в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Согласно материалам арбитражных судов, компания Геллера в начале 2010-х годов также принимала участие в реконструкции Дорогомиловского рынка и рынка около метро «Багратионовская», которые контролировал бизнесмен Шабтай Калманович, убитый в 2009 году. В 2010 году Алекс Геллер объявил о создании лаборатории доклинических исследований лекарств в подмосковной Дубне – ее стоимость должна была составить 1,6 миллиарда рублей, а вкладываться в проект собирались «Роснано» и «Уралсиб» (также обе компании предоставили AMG Group кредит на сумму 38,6 миллиона долларов). Строительство лаборатории не началось, а в 2015 году Геллера и его партнеров начали подозревать в промышленном шпионаже – об этом сообщало издание «Информ-Дубна».

В «Роснано» «Медузе» сказали, что госкорпорация вышла из проекта в 2012 году. «Геллер почти не скрывал, что его интересует доступ к технологиям и разработкам, а не сам бизнес, – рассказывает „Медузе“ собеседник в „Роснано“. – [К этому проекту] действительно были вопросы со стороны правоохранительных органов. Он сильно подкосил позиции [Леонида] Меламеда (экс-глава „Роснано“, обвиняемый в растрате 220 миллионов рублей – прим. „Медузы“)».

По телефонам «Бекам», указанным в регистрационных данных, связаться с Геллером не удалось. По телефонам двух других компаний, принадлежащих Алексу Геллеру, «Медузе» сообщили, что фирмы освободили офисные помещения, которым принадлежат эти номера, больше двух лет назад. Пресс-служба «Крост» не ответила на запрос «Медузы».

Вандалы против гранита

Как быстро выяснилось, гранит оказался не самым простым камнем для эксплуатации в городе. Сначала оказалось, что при минусовой температуре он становится очень скользким – и после позапрошлой зимы Москва перешла на закупку только термообработанных плит, с которыми такой проблемы не возникает (дополнительную термообработку прошли и уже уложенные плиты).

Вскоре обнаружились и другие проблемы: например, с гранита сложно удалить краску и грязь. При Собянине камень стали также использовать для облицовки подземных переходов – и специалисты «Гормоста», отвечающие за их содержание, неоднократно жаловались, что им не удается полностью удалить с гранита краску.

Ежемесячно на портале «Наш город» появляется несколько десятков жалоб о вандальных надписях на гранитной облицовке переходов. Ответы на них всегда выглядят одинаково: «Химические средства очистки не обеспечивают удаление рисунков в полной мере». При этом в ответах гражданам упоминается керамогранит, хотя по документам стены переходов облицованы гранитом от «Возрождения». «Проблема не в граните, а в новых красках, которые используют подростки. Даже специальными средствами их сложно вывести не только с гранита, но и пластика и металла», – утверждает представитель мэрии.

На красках, однако, проблемы чиновников не заканчиваются. «В мансуровском граните содержится много железа, – объясняет „Медузе“ директор компании, торгующей гранитом. – Его редко используют как тротуар, потому что при частом контакте с водой и химикатами он окисляется и на светлом камне начинают появляться ржавые разводы и пятна. На граните, уложенном несколько лет назад, их можно увидеть уже сейчас».