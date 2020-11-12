ЗакС выступил с предложением о продлении времени продажи алкоголя

В Санкт-Петербурге 13 ноября в ЗакСе будут рассматривать законопроект о продлении времени на продажу спиртных напитков. Планируется продлить время продажи до 23 часов.

Данный законопроект планируют ввести в рамках эксперимента по борьбе с нелегальной торговлей алкоголя и «наливайками».

Денис Четырбок, один из депутатов Санкт-Петербурга, выразил свое мнение по поводу нового законопроекта. Он заявил, что данное нововведение поможет в сокращении случаев распития алкоголя во дворах, скверах и парках.

Ранее Денис Четырбок уже был одним из инициаторов одного из законопроектов о музыкантах в Санкт-Петербуре.