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На время ЧМ-2018 в Петербурге ограничат продажу алкоголя

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© Фото: Илья Питалёв / РИА «Новости»

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Инициатива исходит от губернатора Георгия Полтавченко, за проект закона проголосовали 43 депутата.

На время Чемпионата мира по футболу в Петербурге ограничат продажу алкоголя. Депутаты Законодательного собрания 16 мая одобрили соответствующий законопроект, пишет АБН. Инициатива исходит от губернатора Георгия Полтавченко, за проект закона проголосовали 43 депутата.

Продавать алкоголь и пиво в стеклянных бутылках запретят около «Зенит-арены» в дни проведения матчей – 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 июля – и за день до них. Аналогичный запрет будет действовать в Приморском районе (частично) и на Елагином острове.

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Ограничения затронут Конюшенную площадь и территорию около нее, во время всего ЧМ-2018 здесь будет находиться фанзона для болельщиков. Запретная зона будет очерчиваться Невским проспектом, набережной Мойки, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улицей.

В 2018 году «территорию запрета» решили существенно сократить. Прошлым летом во время проведения Кубка конфедераций в Петербурге под ограничения попала 121 организация, в этот раз только 13.

Ранее в Северной столице запретили продажу алкоголя во время праздника выпускников «Алые паруса», который в 2018 году пройдет 23 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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