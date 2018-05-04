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В центре Петербурга на время ЧМ-2018 запретят торговлю алкоголем

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© Фото: vk.com/hostcityfanzone2017

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Речь идет о фан-зоне на Конюшенной площади и пространстве вокруг нее.

В дни Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля в центре Петербурга нельзя будет купить алкоголь. Соответствующий законопроект в петербургском ЗакСе рассмотрят 7 мая.

Запретная зона будет очерчиваться Невским проспектом, набережной реки Мойки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улицы. Заведений общественного питания и баров ограничения не коснутся.

Что касается стадиона «Зенит-арена», то здесь нельзя будет купить спиртное в стеклянной таре в дни проведения матчей и за день до них.

Ранее сообщалось, что в Северной столице во время ЧМ-2018 болельщикам раздадут бесплатные презервативы. На покупку средств защиты потратят порядка 500 тыс. рублей. Почти 47 тыс. рублей будут потрачены на классический контрацептив из натурального латекса со смазкой на основе силиконового масла.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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