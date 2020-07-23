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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 23 июля

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© Фото: Instagram / @domanin.e.v

Темы дня

Подписание закона о «наливайках», зачистка дворика Нельсона, перекрытия на День ВМФ.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало подписание губернатором Петербурга закона о запрете мини-рюмочных. С 1 января 2021 года в городе будет запрещено торговать алкоголем в заведениях с залом обслуживания посетителей площадью менее 50 кв. м.

23 июля Смольный и ЗакС совместно создали рабочую группу, которая займётся судьбой малых баров и кафе. Подключить экспертов решили после многочисленных обращений и жалоб предпринимателей.

«До вступления закона в силу ещё есть время. За этот срок рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров. Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости», – уточнил Александр Беглов.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало зачистки от граффити дворика Нельсона. Двор на улице Полозова, 6, известен по имени художника Нельсона Искандаряна, который многие годы рисует там и создаёт различные арт-объекты.

Уничтожить неформальную достопримечательность Петербурга решили жители домов, образующих пространство. Они хотят привести двор в порядок и прекратить постоянный поток посетителей.

«Вчера сотрудники жилкомсервиса приступили к закрашиванию граффити, арт-объекты остались на месте. Закончить работы планируется до августа», – рассказали в администрации Петроградского района.

Третьей темой дня стали ограничения движения транспорта в центре Петербурга на День ВМФ. Первыми об этом написали «Бумага» (10:45), Regnum (11:05) и 78.ru (12:30).

26 июля с восьми утра до полуночи будет прекращено движение по Миллионной улице на участке от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, а также по Певческому проезду. Также будет запрещена остановка автотранспорта в Певческом проезде и на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspbtv.ru и Gazeta.spb.

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