Пора тестировать новую зону 5G, появившуюся в «Севкабеле»

В Санкт-Петербурге компания Билайн, также известная как ПАО «ВымпелКом» вместе с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G. Располагается новая зону в «Севкабель» порту, что на Васильевском острове.



Однако пока протестировать 5G зону смогут лишь геймеры, сообщает «Интерфакс». На данный момент опробовать возможности сетей нового поколения представляется возможным на примере популярных компьютерных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming.



В скором времени зону протестировать смогут и остальные желающие, ведь пилотная зона 5G просуществует в Петербурге ещё долго.