В «Севкабель Порту» состоялся юбилейный фестиваль Present Perfect

В Петербурге с 26 по 28 июля проходил пятый фестиваль Present Perfect, который вновь подтвердил точность своего названия, устроив по-настоящему идеальный летний праздник.

Июльская жара открыто намекнула на то, что даже погода настроена благосклонно. Жаркие выходные стали одной из слагаемых успеха фестиваля, тандем организаторов Roots United и технического партнера 2A Production в очередной раз перепрыгнул установленную ранее планку качества.

Уикенд начался в пятницу днем с образовательного блока PPF, созданного в сотрудничестве с Moscow Music School в «Севкабель Порт» и эфира ведущей голландской радиостанции Red Light Radio из студии TESTFM при поддержке Ballantine’s True Music. Традиционный вечерний концерт-открытие, ежегодно приглашающий знаковых артистов и задающий общий ритм фестиваля, на этот раз отвел эту важную миссию Modeselektor. Берлинский дуэт вышел на главную сцену вслед за ярким перфомансом от петербургского коллектива медиахудожников TUNDRA и доходчиво объяснил, почему их считают важнейшими популяризаторами немецкой электроники во всем мире. Аудиовизуальный лайв, музыка вне стилистических рамок и продолжительные овации – не зря Modeselektor ждали в Петербурге так долго. Первый день окончился серией официальных pre-party, прошедших в трех клубах города.

Самым насыщенным днем фестиваля стала суббота. На четырех сценах в «Севкабеле» разыгрался 20-тичасовой танцевальный марафон без остановок. Первыми открылись две сцены. Это созданная при поддержке BURN Yard Stage, где в вечерние часы развернулся шоукейс британской радиостанции Rinse FM, прошедший в рамках Года музыки Великобритании и России и серии вечеринок Selector Live, а после полуночи начался свежий эфир Boiler Room, а также самая долгоиграющая площадка – Garden при поддержке бренда Finlandia, куратором которой вновь выступил хаус-знаток и друг фестиваля – Move D.

Юбилейный PPF представил масштабную программу с выступлениями на любой вкус. Истинными героями вечернего блока стали легендарные бразильцы Azymuth, оказавшиеся в России впервые. Смесь босановы и латиноамериканского джаз-фанка идеально пришлась к месту и времени – негаснущий запал коллектива с 46-летней историей озарил Петербург своей живительной энергией. Далее эпицентром действа стала подчиненная законам театральной постановки MAIN STAGE х MEGAFON, где друг за другом шли передовики британской электроники Demdike Stare, долгожданный выход на люди продюсера Gesloten Cirkel, показавшая знание российской музыки икона немецкого техно Ellen Allien, KiNK с сумасшедшим лайвом своего проекта Kirilik и ключевой техно-селектор Японии DJ Nobu. Именная сцена RED LIGHT RADIO Х BALLANTINE’S TRUE MUSIC производила не менее ошеломительный эффект – оформленная в виде бойцовского ринга конструкция в течение ночи приняла электро-фанк пионера The Egyptian Lover, выбивающих искры из своих барабанов итальянцев Ninos Du Brasil, французских бунтарей J-Zbel и главную женщину в d’n’b – DJ Storm.

За кулисами уровнем организации и площадкой восхищались многочисленные иностранные гости фестиваля, как артисты, так и партнеры. PPF второй год проходит в «Севкабель Порту». Ухоженная набережная с великолепным видом на Финский залив, уютный двор, зеленый газон, промышленный антураж новейшего общественного пространства, которое заметно оживило культурно-событийный фон Петербурга, служат превосходной локацией для развертывания фестивальной инфраструктуры. Это касается не только сцен, но и прочей начинки события – например, Tinkoff Terminal, ставшим связующим звеном фестивальных маршрутов и обширной зоной для развлечений и вкусной еды, обустроенный уголок на набережной, где можно было перевести дух между выступлениями артистов или причал, куда заходили теплоходы из центра Петербурга, идущие по специальному водному рейсу от компании «МегаФон».

Важным элементом фестиваля стало актуальное искусство, которое было представлено арт-объектами. Кинетическая инсталляция «Дуэль» от арт-резидентов PPF, коллектива VOLNA; паблик-арт объект #городсхарактером от бренда Borjomi и интерактивная инсталляция, созданная Артемом Стефановым (STFNV) в коллаборации с брендом glo.

Финальная afterparty состоялась в ночь на понедельник. Состав участников GARDEN STAGE BY MOVE D x FINLANDIA скрывали до последнего момента. Компанию местным диджеям составили артисты из обоймы основной программы фестиваля: совместный сет DJ Nobu, Move D, Jus Ed, Telfort и Dolan Bergin и лайв от KiNK.