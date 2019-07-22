В «Севкабель Порту» с 26 по 28 июля пройдет Present Perfect Festival

На берегу Финского залива в Петербурге с 26 по 28 июля будет проходить фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect. Он займёт территорию пространства «Севкабель Порт».

За три дня на фестиваля выступят большее 60 артистов, которые представляют 16 стран. Present Perfect Festival поделён на несколько блоков в зависимости от дня недели.

Хедлайнерами дня открытия станет берлинский дуэт Modeselektor. Концерт станет первым для группы в России за семь лет. Также в этот вечер пройдет мультимедийный перформанс Nomad от коллектива медиахудожников Tundra.

На пятницу назначена образовательная программа, организованная вместе с Moscow Music School. Профессионалы расскажут об оборудовании легендарной компании Roland, о влиянии радио на международную музыкальную сцену и о других темах.

В первый день PPF также организуют несколько клубных концертов. В «Танцплощадке» с диджей-сетом выступит Dollkraut, в Stackenschneider можно будет увидеть The Pilotwings и Judaah, а в «Мачтах» – DJ Sounseel, Mesak и других.

Второй день фестиваля будет основным. Главная сцена – MAIN STAGE x MEGAFON, где всё происходящее будет подчинено законам театральной постановки. Там выступят Shuttam Allen Allien, Demdike Stare, Helena Hauff и другие.

На GARDEN STAGE BY MOVE D x FINLANDIA, сцене, разработанной архитектурным бюро Rhizome, будет обустроен необычный сад. Здесь можно будет услышать Move D, Alex Boman, Jus Ed, Zip.

YARD STAGE x BURN станет местом для именитых музыкальных платформ из Великобритании – Rinse FM и Boiler Room. На сцену выйдут Pinkshinyultrablast, Seefeel и Andrew Weatherall. Вечерний шоукейс Rinse FM пройдёт в рамках серии вечеринок Selector Live и Года музыки Великобритании и России.

Ночью запустят новый эфир BOILER ROOM x BURN, который продлится шесть часов. Программу разделят на живые выступления и диджей-сеты. Гостей ждут Dollkraut, Chikiss, Red Axes, Kito Jempere и другие.

Самая жаркая музыка прозвучит на сцене RED LIGHT RADIO x BALLANTINE’S TRUE MUSIC. В метафорическом бойцовском клубе встретятся J-Zbel, The Egyptian Lover, DJ Storm, Abelle.

На Present Perfect Festival будут и другие локации. Это TINKOFF TERMINAL, территория, которая будет связующим звеном карты фестиваля с рампой для скейтеров, маркетами и едой; набережная Финского залива с красивейшим видом: STREET ART by Ztwins, где представят большой мурал в честь юбилея PPF; MEDIA ART by Volna с арт-резидентами фестиваля; инсталляция «#городсхарактером» от бренда «Боржоми», которая станет частью одноименного урбанистического проекта.

В последний день PPF гостей ждет afterparty. На одной из сцен фестиваля в расслабленной и атмосферной обстановке выступят музыканты из основной части Present Perfect Festival.

Транслировать фестиваль будут три международные платформы, известные любителям музыки. Это Boiler Room, Rinse FM и Red Light Radio.

Официальный сайт

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: 26-28 июля

Сколько: от 2000 рублей