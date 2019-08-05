Оператор Tele2 открыл Онлайн-парк в культурном центре «Севкабель Порт»

3 августа на берегу Финского залива в одном из самых популярных пространств Петербурга «Севкабель Порт» компания Tele2 открыла Онлайн-парк. Следуя стратегии «Другие правила», Tele2 предлагает петербуржцам новый формат отдыха. Проект объединил на одной площадке коворкинг, кинотеатр, лекторий и лаунж-зону. Все лекции и фильмы, заявленные в программе, будут транслироваться онлайн благодаря 4G оператора. Посетители могут на себе ощутить качество и скорость работы мобильного интернета Tele2.

Площадка будет работать до 8 сентября ежедневно с 10:00. В первой половине дня пространство станет зоной коворкинга, где есть все необходимое для комфортной работы, а после 15:00 там планируется проводить онлайн-лекции и мастер-классы с известными спикерами и партнерами проекта, среди них Arzamas academy и институт «Стрелка». Например, гостям пространства расскажут про историю диджеинга и про фотографию. Брендан Макгетрик прочитает лекцию «Вольтер и киберпреступления: правила выживания в новом мире», а Дуглас Олсен и Клэр Флеминг о новых визуальных инструментах в кинематографическом повествовании и дизайне вымышленных миров.

В вечернее время посетители Онлайн-парка смогут увидеть на большом экране популярные фильмы, предоставленные онлайн-кинотеатром Okko. Позднее по пятницам и выходным дням на площадке будут играть популярные диджеи. Подробнее с программой Онлайн-парка можно ознакомиться на сайте проекта.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Вместе с партнёрами мы постарались сделать площадку, на которой будет интересно и комфортно гостям любого возраста и с любыми интересами. В технологичном Онлайн-парке Tele2 каждый сможет выбрать развлечение по душе от образовательных проектов до модных вечеринок. Это пространство для людей, нацеленных на саморазвитие, познавательное и приятное времяпровождение в компании единомышленников и друзей. Мы стремимся, чтобы нашим абонентам было комфортно всегда и везде, поэтому развиваем сеть так, чтобы радовать клиентов отличным качеством связи».

В рамках крупного инвестиционного проекта компания Tele2 провела работы по развитию инфраструктуры связи в Петербурге и во всех районах Ленобласти, благодаря чему расширена зона покрытия сети и более чем в полтора раза увеличена скорость мобильного интернета.