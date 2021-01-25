СМИ: Миллион счетчиков в домах россиян могут оказаться вне закона

Около миллиона умных счетчиков, которые используются в ЖКХ, возможно, нужно будет заменить. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры России Олегу Иванову.

Объясняется такая вероятность тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в последний, декабрьский перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии.

Единственным допустимым протоколом передачи данных стала NB-Fi, однако большинство крупных операторов ее не используют.

Счетчики придется менять, что приведет к дополнительным расходам.

Кроме того, в Минцифры отметили, что перечень стандартов передачи даных будет носить рекомендательный характер.