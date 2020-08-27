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У россиян отнимут безлимитные тарифы

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Сотовые операторы планируют отменить «безлимит» на всей территории России.

Российские сотовые операторы собираются убирать безлимитные тарифы и опции. Причиной этому послужила потеря доходов в период пандемии.

Так, с 26 августа Tele2 отказался от услуги «Очень много интернета», которая позволяла клиентам за 200 рублей пользоваться интернетом без ограничения трафика, даже в других регионах. Однако для тех абонентов, которые подключились к этой опции до 26 августа, ничего не изменится.

Среди других операторов об отмене заявил МТС. С 27 августа в этой компании меняются условия безлимитной услуги «Тарифище». По новым правилам абонентам, оставшимся на «безлимите», придется переплачивать за услугу от 50 до 75 рублей. Также появилась возможность перейти на новую версию опции по той же цене, однако интернет-трафик будет ограничен 30 Гб.

Другие операторы пока не заявляли об отмене безлимитных тарифов. Так, в «ВТБ Мобайл», «Мегафоне» и Yota пока не собираются избавляться от «безлимита». Однако генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков сообщил, что они могут изменить тарифы в случае роста потребления трафика.

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