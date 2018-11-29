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Tele2 дарит безлимит на Новый год

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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Воспользоваться предложением Tele2 можно с 28 ноября по 8 января во всех регионах оператора.

Tele2 в канун зимних праздников дарит новым клиентам безлимитный интернет. В поддержку этого предложения оператор запускает рекламную кампанию: полюбившаяся публике команда Tele2 и ее лидер вновь поздравляют абонентов по «другим правилам».

На телеком-рынке обычно предлагают безлимитный интернет за деньги, однако Tele2 вводит «другое правило». В преддверии новогодних праздников новые абоненты получают безлимитный интернет на три месяца в подарок при подключении к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» в рамках опции «Безлимит в подарок».

Воспользоваться предложением Tele2 можно с 28 ноября по 8 января во всех регионах оператора. Опция подключается автоматически: скоростным интернетом можно начать пользоваться сразу после активации SIM-карты.

В день запуска предложения также стартовал новый этап рекламной кампании оператора. По сюжету герои рекламных видеороликов готовятся поздравить абонентов с Новым годом. При этом харизматичный лидер и его команда опровергают распространенные шаблоны, связанные с любимым праздником. Традиционным новогодним костюмам они предпочитают черно-белое, вместо уютного камина и нарядной елки − футуристичный минимализм, а сопровождает героев мини-пиг. Наконец, герои опровергают главный стереотип, согласно которому подарки вручаются только за примерное поведение: «Tele2 не Санта, нам все равно, вели вы себя плохо или хорошо».

Tele2 продолжает традицию уникальных предновогодних предложений для клиентов, но повторяться не в привычке оператора. «Наш подарок всех приятно удивит – при подключении мы дарим безлимит», – говорят герои, отправляя посылки новым клиентам. Доставка подарков так же современна, как и все остальное в мире Tele2. Команда оператора использует квадрокоптеры: взмывая в вечернее небо города, они спешат вовремя доставить клиентам посылки с безлимитным интернетом.

Ролики новой рекламной кампании можно увидеть на канале Tele2 в YouTube, подробная информация о предложении оператора опубликована на сайте.

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