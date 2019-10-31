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Куда сходить в Петербурге в ноябре 2019 года

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© Фото: imdb.com

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Потанцевать на концерте рок-группы, наведаться в кинотеатр или в театр. Чем удивит и порадует ноябрь 2019 года – в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Концерт группы «Тараканы!» – 2 ноября   

 

Осенью 2019 года поклонников группы ожидает забава, которую «Тараканы!» последний раз предлагали своим фэнам целых пять лет назад. Концерт станет продолжением серии «Лучшие из Лучших», но уже в версии «Глас Народа». То есть программа будет составлена в этот раз без оглядки на чарты, а в результате самого прозрачного, честного и беспристрастного голосования фанатов на сайте группы.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 2 ноября в 20:00

Сколько: от 1300 рублей 

Фото: vk.com/tarakany_ru
 

Фестиваль «Ватерзой» – 2 и 3 ноября

 
 
 

Ватерзой – классическая бельгийская похлёбка. В честь неё называется фестиваль гастрономической культуры Бельгии, который пройдёт в «Севкабель Порт».

На протяжении двух дней на фестивале будут проходить лекции знаменитых пивоваров, а также искусствоведов и историков. Будет работать кулинарная сцена с битвами шеф-поваров. 

Конечно, будет еда, напитки и другие традиционные вещи из Бельгии. 

Также на фестивале обещают выступления бельгийский артистов и другие развлечения. 

Официальный сайт

Где: Кожевенная линия, 40 

Когда: 2 и 3 ноября 

Фото: Unsplash / @prudenceearl
 

Фестиваль «Чудо света» – 2 и 3 ноября

 
 
 

В первые выходные ноября в Петербурге организуют фестиваль «Чудо света». Необычное шоу с использованием современных технологий состоится на Дворцовой площади.

На протяжении двух дней, 2 и 3 ноября, в самом сердце Петербурге появится «магический сад». На фасаде Эрмитажа и Главного штаба появятся деревья, растения и другие объекты, созданные из света. 

Гости фестиваля смогут прогуляться по цифровым лабиринтам, которые полностью раскроются с помощью приложения с дополненной реальностью. Квест проведет зрителей по неизведанным мирам. 

Трёхмерный спектакль будут демонстрировать каждые 30 минут. 

Официальный сайт

Где: Дворцовая площадь

Когда: 2 и 3 ноября с 19:00 до 22:00

Сколько: вход свободный 

Фото: lfspb.ru
 

Концерт «Гармония Вселенной» – 4 ноября

 

В Санкт-Петербургском планетарии в начале ноября состоится необычный концерт «Гармония Вселенной». Это иммерсивное шоу, которое объединит видеоряд и классическую музыку.

В Звёздном зале сыграют произведения Баха, Вивальди, Шопена, Рахманинова и других классиков. Сочинения исполнят вокалистка Дарья Шилова, арфистка Дарья Балакирёва, скрипач Андрей Радченков, виолончелистка Елизавета Усович и пианист Александр Калинин.

Музыку будет сопровождать видео в формате 360 градусов, которое будут проецировать на купол. Зрители увидят формирование Вселенной, чёрных дыр и других элементов необъятного космоса.

Официальный сайт

Где: Александровский парк, 4

Когда: 4 ноября в 20:00

Сколько: от 500 до 1200 рублей 

Фото: kudago.com
 

Выставка «Многоликая бегония» – с 29 октября по 4 ноября

 

Бегония – одно из самых популярных комнатных растений, которое поражает своим многообразием. Она может быть как миниатюрной, так и гигантской – с человеческий рост. Изменчивы также и листья растения. В настоящее время коллекция Ботанического сада насчитывает 150 видов и более 170 сортов и гибридов бегоний. На выставке вы познакомитесь со многими из них.

Большое количество бегоний будет принесено из закрытых фондовых оранжерей и показано впервые впервые. Выставка – уникальная возможность познакомиться с растениями, которые всё остальное время доступны только специалистам-ботаникам.

Также сотрудники сада расскажут о секретах агротехники бегоний и научат правильно за ними ухаживать. Большая часть бегоний – сложная в уходе культура, но есть виды и сорта, уход за которыми по плечу новичкам.

Выставка проводится в Большой пальмовой оранжерее сада.

Официальный сайт

Где: ул. Профессора Попова, 2

Когда: с 29 октября по 4 ноября – с 11:00 до 16:00

Сколько: взрослый билет – 350 рублей; детям старше 4 лет и школьникам – 150 рублей; детям до 4 лет – бесплатно. Во вторник и четверг льготные билеты для пенсионеров – 100 рублей

Фото: организаторы мероприятия
 

Фильм «Во всё тяжкое» – с 7 ноября

 

Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьёзный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться. Главную роль играет великолепный Джонни Депп.

Жанр: драма, комедия

Когда: с 7 ноября

Фото: kinopoisk.ru
 

Фильм «Доктор Сон» – с 7 ноября

 

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца (вспоминаем фильм «Сияние» Стэнли Кубрика).

Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь главного героя, чтобы не стать жертвой «Истинного Узла» – группы охотников за одарёнными детьми.

Жанр: ужасы

Когда: с 7 ноября

Фото: imdb.com
 

Спектакль «Бешеные деньги» – 8 ноября

 

Сюжет пьесы Александра Островского напоминает «Бесприданницу», только все положения драмы здесь поданы в острокомедийном ключе. Мир героев драматурга, в котором ярко представленные пороки и добродетели вступают в сложную взаимосвязь, продолжает сатирическую линию репертуарной политики театра, где всегда важное место занимала социальная критика.

Яндекс.Афиша

Где: театр комедии им. Акимова (Невский пр., 56)

Когда: 8 ноября в 19:00

Сколько: от 500 рублей

Фото: rewizor.ru
 

Концерт группы «Бригадный подряд» – 8 ноября   

 

«Бригадный Подряд» – вечно юные и безбашенные хулиганы из Петербурга. Эта команда много лет несёт в массы честный панк-рок. Все свои концерты музыканты отыгрывают на эмоциональном пике, а каждая песня в их исполнении превращается в шоу. 

Почти за 35 лет своей истории они просто разучились быть скучными.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 8 ноября в 20:00

Сколько: от 700 рублей 

Фото: vk.com/bpodryad
 

Концерт группы «Фрукты» – 9 ноября   

 

Бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант», за плечами которых более 1000 эфиров, мастера cover-версий, играющие в год около 140 концертов по всей стране. 

Но вот что ещё важно: «Фрукты» – это праздник, лучшее музыкальное средство от хандры и серых будней. Дело даже не в профессионализме и опыте, а в неостывающей энергии, которую музыканты выплёскивают в зал на своих сольных выступлениях.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 9 ноября в 20:00

Сколько: от 1000 рублей 

Фото: vk.com/fruktbl
 

Спектакль «Сегодня или никогда» – 10 ноября

 

«Сегодня или никогда» – французский адюльтер на русской почве, история двух семей, «четырёхугольник», где персонажи – муж/жена-любовник/любовница. В спектакле звучат вечные вопросы о браке, семье, любви, верности, измене. Но, в соответствии с жанром, герои пытаются ответить на них легко, весело, парадоксально и с чувством юмора.

Яндекс.Афиша

Где: театр им. Комиссаржевской (ул. Итальянская, 19)

Когда: 10 ноября в 19:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: teatrvfk.ru
  

Фильм «Хороший лжец» – с 14 ноября

 

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем её ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

Жанр: драма, детектив

Когда: с 14 ноября

Фото: kinopoisk.ru
 

Спектакль «Все мы прекрасные люди» – 16 ноября

 

События пьесы разворачиваются в начале 40-х годов позапрошлого века в загородном имении богатого помещика Ислаева. Жизнь четы Ислаевых идёт своим чередом, пока в поместье не появляется молодой учитель – Алексей Беляев. В него-то и влюбляется хозяйка имения Наталья Петровна.

Кроме того, в пьесе фигурирует друг семьи и заодно любовник Ислаевой – Михаил Ракитин и её воспитанница, тоже влюблённая в учителя, – 17-летняя Верочка. 

Описывая события из жизни обитателей поместья, Тургенев задаётся вопросом: зачем всё это?

Официальный сайт театра

Где: театр им. Ленсовета (Владимирский пр., 12)

Когда: 19 ноября в 19:00

Сколько: от 200 рублей

Фото: lensov-theatre.spb.ru
  

Стендап Ильи Соболева – 23 ноября

 

Впервые в Северной столице – большой концерт Ильи Соболева, завершающий годичный сольный тур. Стендап, который прокатился по десяткам городов России и зарубежья. Импровизация, которая рождалась на глазах у тысячи зрителей. Концерт, который остался на десерт и, наконец-таки, готов знатно зажечь город на Неве в новых масштабах. Уникальная возможность успеть запечатлеть непревзойдённый стиль юмора топового комика современности на большой сцене!

Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и бомбическое настроение – это то, чем Илья по праву заслужил звание одного из самых смешных комиков России.

Билеты на сайте Kassir

Где: ДК им. Ленсовета (Каменноостровский пр., 42)

Когда: 23 ноября в 19:00

Когда: от 1500 рублей

Фото: youtubik.ru
 

Концерт группы Pompeya – 28 ноября   

 

На счету Pompeya несколько ЕР и сборников ремиксов, которые побывали на высоких позициях в чартах колледж-радиостанций США и поднимались на первые строчки Hype Machine. В 2018 году группа выпустила альбом Dreamers который был полностью сочинён и записан в США, а также спродюсирован и выпущен самими музыкантами.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 28 ноября в 20:00

Сколько: 900 рублей 

Фото: vk.com/pompeyamusic
 

Концерт группы СБПЧ – 29 ноября   

 

Девятый альбом «Наверное, точно» отправляется в тур, вместе с группой «Самое большое простое число». Впереди – 12 городов, красные глаза, заваренная лапша и поцелуи горячего чая. «На кривой козе и крейсерской скорости мы несёмся к вам», – уверенно пишут музыканты.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 29 ноября в 20:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: vk.com/sbp4band
 

Концерт группы НАИВ – 30 ноября   

 

В 2018 году НАИВ выпустил десятый (и, может быть, последний) полнометражный альбом Make Naïve Great Again, сборник-«двойник» лучших хитов и отмечал 30-летие, а нынешней осенью музыканты вновь возвращаются в Петербург, чтобы отпраздновать ещё один год на счету группы.

Зрителей ждут несколько часов музыки, старые-добрые анархия и панк-рок, узнаваемый голос и цепляющие мелодии Александра Чачи Иванова, бешеная энергия и меткая ирония, неравнодушие к происходящему вокруг и, конечно, лучшие песни.

Билеты на сайте клуба

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 30 ноября в 20:00

Сколько: от 1200 рублей 

Фото: vk.com/naive
  

Мультфильм «Холодное сердце 2» – с 28 ноября

 

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведёт их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Жанр: мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Когда: с 28 ноября 

Фото: kinopoisk.ru
 

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