Васильевский остров: семь классных современных мест

Общественное пространство «Севкабель Порт»

Эту площадку всё ещё называют новой, потому что открылась она всего лишь в 2017 году, и то не совсем полноценно – до сих пор ведутся ремонтные работы, открываются новые кафе, бары, магазины и проч. Но бояться нечего, внешне никакой стройки практически незаметно, «Севкабель Порт» стал модным тусовочным местом как для местных, так и для приезжих. Здесь постоянно проводятся различные фестивали, выставки, кинопоказы и другая движуха.

Удивительно, но пару лет назад никто даже не подумал бы ехать на край Васильевского острова, чтобы посмотреть рассвет или закат на заливе или выпить чашку хорошего кофе в приятной компании. Здесь был так называемый серый пояс Петербурга – стоял кабельный завод акционерного общества Siemens & Halske с высоким забором. Он был основан в далёком 1879 году Карлом Сименсом. Это младший брат создателя немецкого гиганта Siemens Вернера Сименса.

Для того, чтобы открыть общественное пространство, завод перенёс часть производства в другие цеха и передал 20% своей территории под новый проект. Цеха и офисные здания из красного кирпича перестроили под фудкорты, коворкинги и просто удобные места для отдыха. Несмотря на то, что рядом нет метро, в «Севкабеле» всегда много людей, даже в обычный будничный день.

Адрес: Кожевенная линия, 39-40

Фото: Instagram / @taletskaya

Музыкальная площадка Roof Place

Рядом с «Севкабелем» активно открываются и другие современные места – например, Roof Place. Это площадка на крыше, с которой открывается безумный вид на залив. Здесь проводят концерты на открытом воздухе, либо можно заказать какое-то своё особенное мероприятие, например, провести свадьбу или любой другой праздник в необычном месте. Также Roof Place принимает корпоративные мероприятия, деловые встречи, презентации и всё, что связано с бизнесом.

Место стало знаменитым не только благодаря красивому виду, но и огромному количеству фотографий купола в соцсетях, внутри которого как раз оборудована концертная площадка. Купол вмещает до 600 человек и смотрится очень классно. Если соберётесь сюда на концерт, то обязательно проверьте прогноз погоды – купол, конечно, большой, но в случае дождя лучше иметь с собой зонт или дождевик, ну, и походящую одежду.

Адрес: Кожевенная линия, 30

Фото: Instagram / @tot_samyi__andy

Василеостровский рынок

По пути к заливу можно заскочить на Василеостровский рынок, который за последние два года преобразился просто до неузнаваемости. Из него пытались сделать что-то красивое и современное, опираясь на опыт Бокерии в Барселоне, куда каждый день стекаются даже не сотни, а тысячи туристов. И это явно получилось. Сейчас прийти сюда на обед – лучший подарок самому себе.

Место, где находится рынок, имеет богатую историю. Торговля здесь ведётся с первой половины XVIII века. Вначале это были просто деревянные лавки, а после пожара 1763 года был построен новый каменный рынок, который потом несколько раз расширяли. По итогу появился Василеостровский колхозный рынок, для которого в 1959 году построили два просторных корпуса.

Новым днём рождения рынка стало 16 июня 2019 года, когда он открылся после реконструкции. Теперь в одном корпусе расположен просторный фуд-корт, который привлекает толпы молодых людей, а во втором – привычная рыночная торговля, но в хипстерском оформлении. Мраморные плиты на стенах, гранитный пол, сводчатые потолки, советская белая плитка, стеклоблоки, интересное освещение и надстроенные пространства на втором этаже создаёт особую атмосферу.

Адрес: Большой проспект В.О., 16

Фото: Instagram / @taletskaya

Музей современного искусства «Эрарта»

Место номер один в нашем списке. «Эрарту» знают все, в «Эрарту» ходят все. И, гуляя по Васильевскому острову, пропустить её никак нельзя. На данный момент здесь собрано почти 3 тыс. работ российских художников. Это крупнейший в России частный музей современного искусства.

В «Эрарте» постоянно проводятся различные временные выставки и экспозиции, на которых можно проникнуться contemporary art. Не всё, конечно, понятно, а что-то может даже шокировать или вызвать отвращение, но музей неизменно входит в пятёрку лучших в Петербурге.

Здесь можно найти не только живопись, но и всевозможную графику, скульптуру, инсталляции, а также видео-арт. Внутри можно встретиться с современными технологиями и смелыми экспериментами. Охват работ начинается со второй половины XX века, среди них есть и реализм, и абстракция, и примитивизм.

За почти десять лет работы в «Эрарте» собрали творчество более 270 российских авторов. Путеводитель Lonely Planet неоднократно включал музей в список самых интересных мест Петербурга.

Адрес: 29-я линия В.О., 2

Фото: Instagram / @aanya_o, @peleviin

Музей-квартира художника Архипа Куинджи

Даже если вы не ярый фанат живописи и конкретно работ Куинджи, вам стоит взглянуть на эту интересную петербургскую квартиру. Прежде всего, она привлекает огромной мансардой-мастерской, из которой открывался панорамный вид на Стрелку Васильевского острова, Петроградскую сторону и на весь город.

К тому же это 265 кв. метров, пропитанных искусством. Художник провёл в этом доме последние 13 лет своей жизни. Здесь бывали многие его ученики, самым знаменитым из которых стал Николай Рерих. Плюс в этом же доме в разное время проживали Михаил Клодт, Иван Крамской и другие известные живописцы.

Сейчас для посетителей музея-квартиры открыты кабинет, гостиная, столовая и мастерская Архипа Куинджи. Можно посмотреть на письменный стол, мольберт, кресло и другие предметы мебели, принадлежавшие художнику. Сохранилось более 500 ценных экспонатов. В музее работает изостудия для детей, проходят лекции и семинары.

Адрес: Биржевой переулок, 1/10

Фото: Instagram / @pkozlova, @an_ush_ka

Музей оптики

Современный интерактивный музей в бывшем особняке купцов Елисеевых принадлежит университету ИТМО. Это значит, что всё здесь создано руками настоящих учёных. На экспозиции расскажут об истории оптики, современных технологиях, а также необычных оптических явлениях. Если вам это не сильно интересно, сюда стоит прийти, как минимум, ради роскошных интерьеров XIX века. Когда-то домом владела известная династия купцов, а на цокольном этаже располагалась шоколадная фабрика. Одна парадная лестница чего стоит!

В 11 залах самого музея Оптики можно посмотреть и потрогать различные голограммы, оптоклоны и уникальную коллекцию оптического стекла каталога Аббе, которая работает как световой орган. Где ещё в Петербурге можно раскрутить фенакистископ, посмотреть на завораживающие плазменные лампы и увидеть себя через тепловизор?

В музее сложные законы оптики работаю понятно и просто, а их результат больше похож на магию, чем на научные эксперименты. В в стоимость билета входит экскурсия.

Адрес: Биржевая линия, 6

Фото: Instagram / @anufrieva_ulya

Бар Buterbrodsky

Заходишь сюда и будто оказываешься в старой петербургской коммуналке: кирпичная кладка и старое пианино в обшарпанном интерьере создают здесь особый мир. На одной из стен портрет Иосифа Бродского, в колонках – его же стихи. Их смесь со спокойной музыкой создаёт тепло и уют на фоне серой Невы за панорамными окнами бара.

В меню авангардные бутерброды и неоклассические настойки. Первые созданы на основе датских смёрребрёдов: тонких кусочков хлеба с множеством ингредиентов сверху. Есть их, правда, руками уже не получится и лучше использовать вилку и нож. Среди закусок особо выделяется смесь суши и бутерброда – смуши, которые приносят целым сетом. Можно выбрать и что-то более классическое, но тогда теряется весь смысл и атмосфера этого бара: сидеть в Петербурге в обшарпанных стенах, слушать Бродского, пить настойку, закусывать бутербродом и смотреть на низкое серое небо за окном.

Что касается настоек, то их состав говорит сам за себя: малина на джине, вишня на бурбоне, копченая груша на чёрном роме, курага на коньяке. Стоит ли продолжать дальше? В алкогольной карте также есть вино и пиво.

Адрес: наб. Макарова, 16

Фото: Instagram / @borntofeelalive, @elena.sevsk