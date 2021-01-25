МФЦ меняют график работы с 1 февраля

В МФЦ Петербурга с 1 февраля изменится режим работы - они начнут функционировать с 09:30. Об этом сообщили в пресс-службе.

Раньше МФЦ открывались в 9, и они также будут начинать внутреннюю подготовку с 9 утра, однако вала посетителей в эти полчаса нет, так что изменение графика позволит специалистам лучше подготовиться к рабочему дню.



Как ожидают в "Моих документах", такие изменения позволят снизить время ожидания на прием, исключить ошибки и улучшить доступность МФЦ для петербуржцев.

Выдача талонов будет прекращаться за час до закрытия центров.