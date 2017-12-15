  • 15 Декабрь 2017
USD 16.12.2017 58.8987 +0.1905
USD ММВБ 14:17 0  
EUR 16.12.2017 69.4298 +0.0250
EUR ММВБ 14:17  
Нефть($) 15.12.2017 63.33 0.03
Нефть(p) 15.12.2017 3730.05 +13.82

У дверей МФЦ в Петербурге скопились очереди для записи детей в первый класс

Автор:


© Фото: lori.ru

Темы дня

За первые часы онлайн и в центрах было принято 4400 заявлений от родителей.

Многофункциональные центры в Петербурге оказались переполнены желающими подать заявки на запись детей в первые классы школ на 2018-2019 учебный год, сообщили в комитете по образованию. Прием детей в школы стартовал 15 декабря.

За первые часы работы было принято 4400 заявлений, большинство из них - через портал государственных и муниципальных услуг. В начале дня центры «Мои документы» оказались переполнены желающими подать заявки, однако в течение часа всю скопившуюся очередь приняли, и центры вернулись в обычный режим работы.

На первом этапе, до 19 января, принимают заявления в первую очередь – льготников, чьи дети имеют преимущественное право при приеме в школу. Всего прием будет поделен на три этапа. В комитете ожидают, что рекорд прошлого года за весь период записи будет побит, и в петербургские школы запишутся свыше 61 тыс. первоклассников.

Кроме очередей у дверей МФЦ, ежегодно зависает сам сайт для записи. В конце 2015 года система Многофункционального центра предоставления услуг в первый день подачи заявлений дала серьезный сбой. В январе 2016 года во время записи детей в первые классы комитет по информатизации и связи решил частично «переделать» сайт.

Технические специалисты разделили портал на два блока. Информационный раздел включает обширную справочную информацию и берет на себя нагрузку, формируемую заявителями, изучающими информацию о порядке предоставления услуг. Второй, интерактивный, раздел предназначен непосредственно для электронных услуг, однако и после этого сайт все равно зависал, а сотни петербуржцев провели ночь у дверей МФЦ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    "Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"

    Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram