У дверей МФЦ в Петербурге скопились очереди для записи детей в первый класс

Многофункциональные центры в Петербурге оказались переполнены желающими подать заявки на запись детей в первые классы школ на 2018-2019 учебный год, сообщили в комитете по образованию. Прием детей в школы стартовал 15 декабря.

За первые часы работы было принято 4400 заявлений, большинство из них - через портал государственных и муниципальных услуг. В начале дня центры «Мои документы» оказались переполнены желающими подать заявки, однако в течение часа всю скопившуюся очередь приняли, и центры вернулись в обычный режим работы.

На первом этапе, до 19 января, принимают заявления в первую очередь – льготников, чьи дети имеют преимущественное право при приеме в школу. Всего прием будет поделен на три этапа. В комитете ожидают, что рекорд прошлого года за весь период записи будет побит, и в петербургские школы запишутся свыше 61 тыс. первоклассников.

Кроме очередей у дверей МФЦ, ежегодно зависает сам сайт для записи. В конце 2015 года система Многофункционального центра предоставления услуг в первый день подачи заявлений дала серьезный сбой. В январе 2016 года во время записи детей в первые классы комитет по информатизации и связи решил частично «переделать» сайт.

Технические специалисты разделили портал на два блока. Информационный раздел включает обширную справочную информацию и берет на себя нагрузку, формируемую заявителями, изучающими информацию о порядке предоставления услуг. Второй, интерактивный, раздел предназначен непосредственно для электронных услуг, однако и после этого сайт все равно зависал, а сотни петербуржцев провели ночь у дверей МФЦ.