Беглов утвердил стандарт обслуживания в МФЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил стандарт обслуживания заявителей в МФЦ.

Как сообщили в Смольном, документ устанавливает требования к оснащению центров "Мои документы", к взаимодействию сотрудников этих центров с петербуржцами при выдаче документов и обслуживании у окон.

Также оговорено информирование граждан по единому номеру и администратором МФЦ при посещении центра.

В постановлении отмечается, что желающие получить услугу граждане смогут, подав заявку в электронной форме. В этом должны помогать сотрудники центра.