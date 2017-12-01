Счет из фонда, где деньги лежат: как найти, проконтролировать и сохранить свои пенсионные накопления

Из чего складываются пенсионные накопления

К началу 2030-х годов действующая пенсионная система – когда пенсии выплачиваются из налогов работающих граждан – окажется несостоятельной. Число трудоспособного населения и пенсионеров сравняется, и налогов, собираемых с работающих граждан, не хватит на сколь-нибудь достойный уровень пенсий. В связи с этим в 2001 году в России была запущена пенсионная реформа, которая позволила молодому поколению заранее копить личный пенсионный капитал.

В 2002-2013 годах работодатели отчисляли на индивидуальные пенсионные счета своих работников взносы в размере 6% от их зарплаты. Эти деньги вкладывались в ценные бумаги и приносили инвестиционный доход.

Благодаря такой системе к сегодняшнему дню на счетах россиян 30-50 лет скопилось по 200-300 тыс. рублей. Это и есть пенсионные накопления.

Если правильно ими распоряжаться, то за счет инвестиционного дохода можно прирастить сумму накоплений на счете в два-три раза – в зависимости от того, сколько лет осталось человеку до выхода на пенсию.

Еще одна важная деталь – пенсионные накопления, в отличие от всех других видов государственной пенсии, наследуются. Если человек умер до выхода на пенсию, то его накопления могут получить ближайшие родственники. Но они должны знать, где находятся накопления и куда им обращаться.

Это главные причины, почему имеет смысл следить за своими накоплениями.

Какой пенсионный фонд лучше

У граждан есть выбор: оставить свои накопления в Пенсионном фонде России (ПФР) либо передать в управление негосударственным пенсионным фондам (НПФ).

Для перехода в НПФ нужно подать заявление в Пенсионный фонд России о выборе НПФ и заключить договор с выбранным фондом. Если вы ни разу не подавали заявление о выборе пенсионного фонда, то ваши накопления по умолчанию остаются в ПФР. Таких людей называют «молчунами».

НПФ могут вкладывать накопления в более доходные инструменты, – в частности, в акции крупнейших публичных российских компаний. Это позволяет частным фондам зарабатывать больший доход своим клиентам на долгосрочном инвестиционном горизонте.

К примеру, за 2009-2016 годы НПФ в среднем заработали своим клиентам почти 90% дохода, следует из анализа пенсионного рынка, проведенного консалтинговой компанией «Пенсионные и актуарные консультации».

Самые успешные фонды за этот период начислили на счета своих клиентов доход в 140%. Такой результат получили клиенты «Европейского пенсионного фонда». В 2016 году «Европейский пенсионный фонд», вместе с тремя другими – бывшим НПФ «Райффайзен», «Регионфондом» и НПФ «Образование и наука», был объединен в НПФ «Сафмар». В результате появился один из крупнейших частных пенсионных фондов в России, в котором копят пенсию 2,3 млн человек.

В какую сумму обойдется смена фонда

Пенсионные накопления, как и банковские вклады физлиц, застрахованы государством. Но в отличие от вкладов, с накоплениями действует более сложная система государственных гарантий.

Взносы работодателей гарантируются сразу и в полном объеме. А вот инвестиционный доход можно потерять, если переводить накопления из одного фонда в другой чаще, чем раз в пять лет. По закону такой перевод считается досрочным и ведет к потере инвестиционного дохода, заработанного до истечения «пятилетки». Если же накопления находятся в одном фонде пять лет, весь доход, заработанный за этот срок, фиксируется на пенсионном счете и гарантируется государством.

Вот как это работает на практике. Допустим, в 2015 году вы выбрали пенсионный фонд и перевели туда 200 тыс. рублей накоплений. За три года фонд заработал вам доход в 50 тыс. рублей. Но с 2018 года вы перешли в другой НПФ. Это досрочный переход – вы «не досидели» в своем фонде конца «пятилетки». Значит, на этом переходе вы потеряете 50 тыс. рублей – ваш старый фонд передаст в новый ту же сумму 200 тыс. рублей, а заработанный доход оставит себе.

В этом году пятилетний срок истекает у тех, кто держит накопления в одном фонде с 2013 года. Остальные пенсионные клиенты потеряют свой инвестиционный доход, если подадут заявления о переходе в другой фонд.

«Перед тем, как принимать решение о переходе в НПФ, проверьте, с какого года действует ваш договор с пенсионным фондом. Те фонды, которые заботятся о своих клиентах, предупреждают их о возможной потере инвестиционного дохода. Например, мы рассылаем СМС, звоним клиентам, сообщаем точный размер заработанного дохода, чтобы клиенты заранее знали, сколько они могут потерять при досрочном переводе», – пояснил «Санкт-Петербург.ру» руководитель НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

Чтобы узнать точную сумму, в которую обойдется вам досрочный перевод, обратитесь в свой фонд.

Как проверить, где деньги лежат

Но бывает и так, что человек в принципе не знает, где его накопления находятся и какая это сумма.

Самый удобный способ получить детальную информацию о состоянии вашего пенсионного счета – зарегистрироваться на портале госуслуг www.gosuslugi.ru и заказать выписку со счета. В ней вы увидите максимум полезной информации: в каком фонде находятся ваши накопления, какая это сумма – причем, в разбивке: сколько взносов на вашу будущую пенсию отчислили все ваши работодатели, какой доход заработал пенсионный фонд. Там же указан и срок действия вашего договора с нынешним фондом, то есть вы сможете подсчитать, когда ваш доход будет зафиксирован и вы сможете без всяких потерь переходить в другой фонд.

За выпиской можно обратиться и в территориальное отделение ПФР или многофункциональный центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ).

Как вернуть доход

Если вы не знали о риске потерять доход и успели в текущем году заключить договор о переходе в новый фонд, то у вас еще есть время до конца декабря, чтобы отменить досрочный переход и избежать потери дохода. Для этого нужно до конца года повторно подать заявление о переходе в тот фонд, который сейчас управляет вашими накоплениями. Подать заявление необходимо лично в отделении Пенсионного фонда России. По закону, в случае если Пенсионный фонд России получает несколько заявлений от одного человека в течение года, то к рассмотрению будет принято заявление с самой поздней датой подачи. Таким образом, ПФР рассмотрит заявление о вашем «возвращении» в старый фонд, и вы сохраните доход.

Проверить, избежали ли вы перехода и, соответственно, сохранили ли инвестдоход, можно будет лишь в марте-апреле 2018 года. Сделать это можно опять же в «личном кабинете» на сайте своего фонда, на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России.

Что делать, если ваши накопления «уплыли» без вашего ведома

Проверка пенсионного счета иногда может закончиться сюрпризом – вы обнаружите свои накопления в фонде, с которым не заключали договор.

Обычно причина в недобросовестных агентах и собственной беспечности. При оформлении кредита, страховки, устройстве на работу, вы могли заодно, не глядя, подписать договор о переводе накоплений в какой-либо фонд.

Что важно знать в этом случае? Первое – накопления никуда не пропали, они по-прежнему находятся на вашем счете и защищены государственной системой гарантирования. Поменялся фонд, который управляет этими деньгами. Если агенты «перевели» вас досрочно, то вы могли лишиться части инвестиционного дохода.

Вернуть доход можно через суд. Обратитесь к своему прежнему пенсионному фонду – он предоставит точную информацию, какую сумму вы потеряли. После этого можете требовать в суде возмещения потерянного дохода и подать иск о признании договора с новым фондом недействительным.

Если у вас остались вопросы, вы можете проконсультироваться со специалистами НПФ «Сафмар» по телефону – 8 (800) 700 80 20. По России звонок бесплатный.

Справка

НПФ «Сафмар» входит в крупную промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Фонд является участником государственной системы гарантирования пенсионных накоплений, оказывает услуги обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. Клиентами НПФ «Сафмар» являются 2,3 млн человек по всей России. Надежность фонда подтверждена рейтинговым агентством «Эксперт РА».