Недовольство пользователей заставило WhatsApp "сдать назад"

В WhatsApp после громкого скандала с изменением пользовательского соглашения решили отсрочить его внедрение. Как говорится в сообщении мессенджера, срок обновления будет перенесён с 8 февраля на 15 мая.

Представители компании считают, что за это время пользователи смогут ознакомиться с обновлениями и в итоге принять их.



Негодование пользователей сервиса вызвал пункт в соглашении, где говорится, что WhatsApp будет делиться с Facebook сведениями о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Часть пользователей сменила мессенджер (например, Signal и Telegram зафиксировали наплыв новых зарегистрировавшихся), а другая начала вовсю возмущаться.

Пытаясь унять скандал, руководство WhatsApp опубликовало пост, в котором прояснило суть новых правил. Отмечалось, что обычные пользователи вообще не заметят никаких изменений, их персональным данным и перепискам ничто не угрожает. Зато обновление коснется бизнес-аккаунтов, которые пользуются хостинг-услугами от Facebook — информация об этих переписках может быть использована в маркетинговых целях.