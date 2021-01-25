WhatsApp потерял миллионы пользователей из-за соглашения о передаче данных пользователей

WhatsApp лишился более 30 млн пользователей с начала января. Как сообщает The Guardian, это связано с тем, что люди негативно оценили обновленные условия использования приложения.

Вместо привычного "ватсапа" люди устанавливают Signal и Telegram. Число пользователей Signal увеличилось на 7,5 млн человек, к Telegram присоединились около 25 миллионов пользователей, что выше обычной динамики этих сервисов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, возмущение пользователей вызвало новое соглашение, согласно которому приложение начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. В итоге WhatsApp отложил принятие соглашения на несколько месяцев, однако в итоге оно будет обязательным для всех.