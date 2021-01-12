На 30 улицах Петербурга заменят освещение

В 2021 году в Петербурге построят, реконструируют и отремонтируют освещение на 30 улицах и магистралях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Что касается проделанной в прошлом год работы, то новое освещение получили 25 городских пространств. Самые масштабны работы велись на Новоизмайловском проспекте и проспекте Энтузиастов. На некоторых улочках светильники появились впервые.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с 2021 года все системы наружного освещения в северной столице были переведены на энергоснабжение автоматизированного учёта.

А в ноябре на 14 детских и спортивных площадках в Центральном районе установили новый свет.