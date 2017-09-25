Мосты Петербурге впервые за 12 лет ждет новая подсветка на Новый год, она обойдется бджету в 53,3 млн рублей. Эскизы будущих украшений опубликола «Фонтанка.ру».

Украшения изменят на Дворцовом, Троицком, Большеохтинском, Пантелеймоновском мостах. Обновленные украшения также ждут Нижний Лебяжий мост, Первый Инженерный мост и Первый Садовый мост.

Дворцовый мост. Фото: комитет по печати и взаимодействию со СМИ / fontanka.ru

Впервые в истории мосты Северной столицы начали украшать в 2005 году с подачи губернатора Валентины Матвиенко.

«Украшения были уже старые, некрасивые и самое главное – в непотребном состоянии. Было принято принципиальное решение, что целостная концепция оформления мостов должна быть осуществлена комитетом по печати. Поэтому мы закупаем абсолютно новые украшения. У них будут современные технологии и новый дизайн. Мы как раз хотим, чтобы мосты дополняли те концепции и доминанты, которые сегодня уже есть», - рассказал представитель комитета Сергей Серезлеев.

На Дворцовом мосту композиция будет состоять из четырех больших световых ротонд, диаметром и высотой около семи метров, а также четырех ротонд вдвое меньших по размеру. Они будут стоять на опорах золотистого цвета и декорироваться десятками пластиковых шаров золотистого глянцевого цвета диаметром от 100 до 300 мм.

На мосту также будут смонтированы восемь больших световых подвесов от ротонд к мосту, каждый из которых будет состоять из трех световых линий-гирлянд до 72 метров длиной, расходящихся из одной точки. Аналогично будут устроены и четыре малых подвеса. Пантелеймоновский мост украсят композицией из светодиодных гирлянд, закрепленных на каркасе, отодвинутом от перил моста, гирлянд над и под аркой пролета моста и также гирлянд на опорах освещения. Гирлянды будут повторять контур арки пролета моста.

Фото: комитет по печати и взаимодействию со СМИ / fontanka.ru

Световая композиция Троицкого моста будет состоять из 16 «трехрожковых торшеров» – фонарей, 14 световых композиций на осветительных столбах и двух световых композиций на ростральных обелисках. Светодиодные полосы будут размещаться по периметру каркаса, повторяющему контур фонарей. Внутри каркаса будет размещаться светодиодная гирлянда, а снаружи все будет декорировано светодиодной бахромой.

Нижний Лебяжий мост будет украшен композицией из светодиодных гирлянд в виде свисающих нитей разной длины, закрепленных на каркасе, немного отодвинутом от перил моста, и светодиодных гирлянд под аркой пролета моста. Украшение Большеохтинского моста будет состоять из двух световых композиций на въездных воротах моста, 50 световых звезд на металлическом тросе, закрепленном между горизонтальными фермами моста, и светодинамических управляемых прожекторов на вертикальных фермах моста. Освещение моста прожекторами будет программироваться с компьютера с помощью специального ПО.

На Первом Садовом мосту установят композицию из светодиодных гирлянд, закрепленных на каркасе, а также гирлянд над и под аркой пролета моста. Еще четыре гирлянды появятся на опорах освещения. Первый Инженерный мост будет украшен светодиодными гирляндами на каркасе, а также гирляндами над и под аркой пролета моста и на опорах освещения — в виде нитей они будут обмотаны вокруг всех опор.

Фото: комитет по печати и взаимодействию со СМИ / fontanka.ru