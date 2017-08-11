«Ленсвет» проверит все фонари и подсветку в Петербурге

«Ленсвет» совместно с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению проверит все фонари и подсветку в Петербурге. Такое поручение дал вице-губернатор Игорь Албин.

Такое решение принято после ЧП около Московского вокзала, когда на семилетнего мальчика упал фонарь. Инцидент произошел 6 августа по адресу: Невский проспект, 85.

Декоративный фонарь уличного освещения упал на ученика одной из столичных гимназий. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным переломом лобной кости слева, ушибленной раной мягких тканей головы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Сейчас фонари огорожены, их также проверит «Ленсвет» совместно с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. Возможно они будут демонтированы.

Мальчик находится в 19 детской городской больнице им. Раухфуса. Ему и его семье оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, отчитались в Смольном, не уточняя подробностей состояния пострадавшего.