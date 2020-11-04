На детских и спортивных площадках Северной столицы установили новое освещение

Информация о новом освещении на детских и спортивных площадках в Центральном районе поступили от пресс-службы Смольного.

На 14 площадках были установлены новые источники света: светильники и прожекторы. Они появились в саду Сан-Галли и Овсянниковском саду, а также на улицах Коломенская, Моховая, Чайковского, Захарьевская, на Воскресенской набережной и Невском проспекте. Сообщается, что там было установлено 55 опор освещения, 37 прожекторов и 26 светильников.

По информации, которая была предоставлена администрацией правительства Петербурга, до конца текущего года еще 300 зон отдыха Северной столицы, включая детские и спортивные площадки, будут снабжены новым современным освещением.