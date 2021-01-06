Пресс-служба Смольного сообщила, что все системы наружного освещения в городе Санкт-Петербург были переведены на энергоснабжение автоматизированного учёта.
В конце декабря месяца прошлого года работники "Ленсвет" установили 812 приборов для учёта электроснабжения и потребления в освещении следующих районов: Пушкинского, Курортного и Петродворцового. Это было поручено сделать ещё в 2019 году.
Сейчас по всему Санкт-Петербургу установили приборы, которые передают информацию информационно-измерительной системе.
Подобные меры необходимы для того, чтобы производить снятия показаний по электричеству, выявления потерь электроэнергии, также для того, чтобы была быстрая реакция в случае, если кто-то совершает подключение к уличному электроснабжению незаконным путём.
Наружное освещение в Санкт-Петербурге перенесли на автоматизированный учёт энергоснабжения
© Фото: pixabay.com
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Таким образом городскому бюджету удалось сохранить.170 млн рублей.
Пресс-служба Смольного сообщила, что все системы наружного освещения в городе Санкт-Петербург были переведены на энергоснабжение автоматизированного учёта.
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