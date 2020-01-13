Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

Мода на немецких инженеров

История цепных мостов Петербурга неразрывно связана с именем Вильгельма фон Треттера, инженера-мостостроителя немецкого происхождения. Талантливый строитель из Германии приехал в Россию в 1814 году по приглашению Александра I. Император заметил Треттера в Бадене, где тот преподавал математику в старших классах лицея Великого герцога Баденского. Оказалось, что талантливый юноша не смог сдать экзамен на звание инженера и подрабатывал в этом учебном заведении.

После приезда в Петербург Вильгельм фон Треттер начал работать в Корпусе инженеров путей сообщения под руководством другого выдающегося иностранного специалиста – Августина Бетанкура. Благодаря таланту и высокому покровительству он быстро стал одним из лучших специалистов в области постройки мостов. Считается, что именно Треттер положил начало столетней эпохи немецких архитекторов в России.

В 1823 году молодой инженер подал рапорт в ведомство путей сообщения о необходимости сооружения в столице цепных висячих мостов и получил высочайшее одобрение. По этой программе в Петербурге было построено пять мостов подобного типа. Совместно с инженером Василием Христиановичем были возведены Пантелеймоновский и Египетский мосты через Фонтанку, Почтамтский мост через Мойку, а также Банковский и Львиный мосты через Екатерининский канал, впоследствии названный в честь Александра Грибоедова. Перестроенные, все они и сейчас украшают город.

Во время строительства первого из цепных мостов Треттер решил провести предварительные испытания материала конструкций на прочность и надёжность. Этот момент стал началом применения новой науки – сопротивления материалов. Инженерные методы расчёта прочности конструкций помогли цепным мостам сохраниться до наших дней.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Мост с могучими львами

Пешеходный Львиный оказался последним в череде цепных мостов в Петербурге. Он связал переправой Казанский и Спасский острова в месте, где канал огибает петлёй район Подъяческих улиц. План постройки был утверждён в феврале 1825 года, а уже в середине июля началось возведение основной конструкции.

В основании Львиного моста поставили ростверки на деревянных сваях, а его опоры сложили из бутовой и каменной кладки с гранитной облицовкой. Всю тяжесть переправы несут на себе металлические цепи из звеньев круглого сечения. Они тянутся из раскрытых чугунных пастей массивных животных, которые скрывают в себе детали опор моста. Декоративные скульптуры сидящих львов в итоге дали широко известное название мосту. Первоначально он назывался «Мост о четырёх львах» или «Мост четырёх львов».

Архитектурное оформление инженеры скопировали с Банковского моста, а созданием чугунных фигур занимался тот же скульптор – Павел Соколов. Вместо грифонов были выбраны львы, которых отлили в алебастровых формах в той же мастерской и выкрасили в белый цвет под мрамор. Соколов в то время уже был академиком Императорской Академии художеств и всеобще признанным мастером. Одна из его работ – бронзовая скульптура «Девушка с кувшином» в Екатерининском парке Царского села – была воспета Пушкиным в стихотворении «Царскосельская статуя».

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Место романтиков

Львиный мост получился однопролётным, его длина 22 метра. Переправу открыли ровно через год после закладки – 1 июля 1826 года. В этот день только за первые часы через канал прошли 3 тыс. человек. Для освещения в боковую ограду моста были вмонтированы два фонаря на стойках из чугуна с украшением и позолотой.

С первых же дней существования Львиный мост стал центром жизни города, а около величественных статуй начали назначать свидания. Особенно популярным место стало у балерин, которые учились неподалёку, и их поклонников. Вскоре, мост заслуженно получил звание любимого места для свиданий.

Около моста также можно было найти людей, желавших сдать или снять жилье в Петербурге. Оказывается, ещё до строительства переправы рядом существовал многолюдный Толкучий рынок, где всё продавали «с рук». От его названия в русский язык позже пришло слово «толкучка». Постепенно вопросы с недвижимостью начали решать не на рынке, а у Львиного моста. Эта традиция сохранилась даже после революции.

В 1838 году Львиный мост получил признание за пределами страны, когда немецкий архитектор Людвиг Фердинанд Гессе установил его уменьшенную копию в Берлине. В самом сердце городского парка Тиргартен появился первый в городе подвесной мост. Скульптуры львов спроектировали в мастерской Кристиана Даниеля Рауха, их отлил Август Борзиг. Во время Второй мировой войны конструкция переправы сильно пострадала, но была вскоре восстановлена. До сих пор пролёт и перила мостика в Берлине сделаны полностью из дерева.

Ремонт и реконструкция

В 1880 году власти Петербурга предприняли первую попытку отремонтировать Львиный мост. Изящную литую решётку заменили на громоздкую кованную из металла, фонари сняли на ремонт и не вернули, а яркие фигуры животных покрасили в скучный тёмно-серый цвет.

В 1951 году переделки на Львином мосту всё-таки решили исправить. По проекту инженера Михаила Яновского деревянные элементы были заменены на стальные. В 1954 году, в конце реконструкции, архитектурная мастерская Александра Ротача вернула первоначальный облик мускулистым фигурам львов, а также кованую решётку и фонари.

Последняя капитальная реставрация моста прошла в 2000 году, когда ему вернули максимально точный исторический облик. Инженеры заменили пролётные балки и покрытие пешеходной зоны, а также добавили декоративную подсветку. Некоторые элементы ограждений покрыли слоем позолоты.

В 2018 году прошла реставрация скульптур львов, после которой животные были перекрашены под красивый каррарский мрамор. Теперь под слоем краски находится защитное покрытие, которое поможет надолго уберечь от разрушения мускулистых хранителей моста.