В РФ снова предлагают сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Как передает РИА Новости, экс-санитарный врач РФ отметил возрастающую нагрузку на работников скорой помощи в этот период.

По словам Онищенко, в новогодние каникулы фиксируется рост отравлений из-за алкоголя, травмы подвыпивших людей и др.



Кроме того, длинные выходные плохо влияют на экономику, отметил депутат, добавив, что так долго Новый год отмечают только в России.

Вместо новогодних праздников депутат предложил сделать выходным днем 31 декабря.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", нас ожидают традиционные каникулы с 1 по 10 января. Впрочем, в этом году праздники будут выглядеть непривычно из-за пандемии коронавируса. Массовых мероприятий не будет, будут закрыты развлекательные заведения.